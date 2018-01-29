EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
المنصورة الجديدة تطلب زيادة الموازنة إلى 1.5 مليار جنيه
الإثنين 29 يناير 2018 12:26 م
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أخر الأخبار
المجتمعات العمرانية
رضوى عبد الرازق:
أكد المهندس محمد رجب، المشرف العام على مدينة المنصورة الجديدة، ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارى مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لزيادة المبلغ المالى المخصص لموازنة مدينة المنصورة الجديدة للعام المالى الجارى 2017-2018، والمقدرة بـ911 مليون جنيه، لتصل إلى مليار ونصف مليار جنيه، بزيادة 64.6%.
وأضاف أن الزيادة بغرض استكمال الأعمال الإنشائية للمشروعات الجارى تنفيذها، موضحا أنه جارى تنفيذ 196 عمارة بإجمالى 4704 وحدة سكنية، ضمن مشروع سكن مصر، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 30 % منها، وكان قد تم بدء تنفيذ الأعمال منذ 3 أشهر، وتقوم بها 8 شركات مقاولات.
وأشار إلى أنه جارى تنفيذ 270 عمارة، بإجمالى 6480 وحدة، ضمن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وتتراوح مساحات الوحدات بين 130 و140 مترا، وتبلغ تكلفة التنفيذ حوالى 2 مليار جنيه، كما أنه جارى تنفيذ أعمال الجسات تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية لعدد 58 عمارة، بإجمالى 1392 وحدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى المتميز، وتبلغ تكلفة التنفيذ 370 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه جارى إسناد أعمال تنفيذ شبكات مياه وصرف صحى بالمدينة، وكذلك أعمال فرمة الطرق.
تصل مساحة مدينة المنصورة الجديدة إلى 5104 أفدنة، تم تخصيص 2063 فدانًا منها كمرحلة عاجلة، تم بدء العمل فيها، وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن عن تدشين المدينة، العام الماضى، وتم العمل بها فوريا.
فى سياق مواز، وفيما يتعلق بمدينة دمياط الجديدة، أوضح أنه جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والمداخل، بالحى الأول، والثالث، والرابع، بتكلفة 150 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وتشمل 44 عمارة، بإجمالى 1056 وحدة.
كما أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 60 % من المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر، وتضم 201 عمارة.
وفيما يتعلق بقطع الأراضى الاستثمارية، التى تم طرحها منتصف العام الماضى، بنظام المظاريف المغلقة، تم رفض العروض لانخفاض أسعارها مقارنة بالسعر التقديرى المحدد، وسيتم إعادة الطرح مجددا، ويبلغ عددها 3 قطع بمساحات 71و 22 و75 و 105 أفدنة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا