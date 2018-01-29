المنصورة الجديدة تطلب زيادة الموازنة إلى 1.5 مليار جنيه

المجتمعات العمرانية

رضوى عبد الرازق:



أكد المهندس محمد رجب، المشرف العام على مدينة المنصورة الجديدة، ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارى مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لزيادة المبلغ المالى المخصص لموازنة مدينة المنصورة الجديدة للعام المالى الجارى 2017-2018، والمقدرة بـ911 مليون جنيه، لتصل إلى مليار ونصف مليار جنيه، بزيادة 64.6%.



وأضاف أن الزيادة بغرض استكمال الأعمال الإنشائية للمشروعات الجارى تنفيذها، موضحا أنه جارى تنفيذ 196 عمارة بإجمالى 4704 وحدة سكنية، ضمن مشروع سكن مصر، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 30 % منها، وكان قد تم بدء تنفيذ الأعمال منذ 3 أشهر، وتقوم بها 8 شركات مقاولات.



وأشار إلى أنه جارى تنفيذ 270 عمارة، بإجمالى 6480 وحدة، ضمن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وتتراوح مساحات الوحدات بين 130 و140 مترا، وتبلغ تكلفة التنفيذ حوالى 2 مليار جنيه، كما أنه جارى تنفيذ أعمال الجسات تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية لعدد 58 عمارة، بإجمالى 1392 وحدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى المتميز، وتبلغ تكلفة التنفيذ 370 مليون جنيه.



ولفت إلى أنه جارى إسناد أعمال تنفيذ شبكات مياه وصرف صحى بالمدينة، وكذلك أعمال فرمة الطرق.



تصل مساحة مدينة المنصورة الجديدة إلى 5104 أفدنة، تم تخصيص 2063 فدانًا منها كمرحلة عاجلة، تم بدء العمل فيها، وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن عن تدشين المدينة، العام الماضى، وتم العمل بها فوريا.



فى سياق مواز، وفيما يتعلق بمدينة دمياط الجديدة، أوضح أنه جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والمداخل، بالحى الأول، والثالث، والرابع، بتكلفة 150 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وتشمل 44 عمارة، بإجمالى 1056 وحدة.



كما أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 60 % من المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر، وتضم 201 عمارة.



وفيما يتعلق بقطع الأراضى الاستثمارية، التى تم طرحها منتصف العام الماضى، بنظام المظاريف المغلقة، تم رفض العروض لانخفاض أسعارها مقارنة بالسعر التقديرى المحدد، وسيتم إعادة الطرح مجددا، ويبلغ عددها 3 قطع بمساحات 71و 22 و75 و 105 أفدنة.