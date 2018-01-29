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بورصة وشركات
الإسكندرية لتداول الحاويات تستثمر 88.2 مليون جنيه
الإثنين 29 يناير 2018 12:16 م
الإسكندرية لتداول الحاويات
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الإسكندرية لتداول الحاويات
منى عبدالبارى:
كشفت مصادر بالإسكندرية لتداول الحاويات عن اعتماد الشركة خطة استثمارية بقيمة 88.2 مليون جنيه للعام المالى المقبل 2018 - 2019 تُوجه لتجديد محطتى حاويات الشركة بميناء الإسكندرية والدخيلة، على أن يتم تمويلها ذاتياً.
وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها لـ«المال»، إن تجديد المحطتين يشمل عمليات إحلال وتجديد لمعدات تتضمن أوناشًا، وسيارات نقل وأغراض أخرى، وسيتم تخصيص 49 مليون جنيه جنيه لمحطة حاويات ميناء الإسكندرية، و39.2 مليون جنيه لمحطة حاويات الدخيلة.
جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تعتمد بشكل كامل على العملة الأجنبية فى تحصيل الايرادات نظير خدماتها فى الموانئ، فيما اعتمدت الشركة سعراً للدولار بموازنة العام المقبل عند 17.50 جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن موازنة العام المقبل 2018 – 2019 يُتوقع أن تحقق إيرادات تشغيلية قيمتها 2.8 مليار جنيه، وصافى أرباح بنحو مليارى جنيه، وذلك مقارنة بمستهدف إيرادات تشغيلية مليارى جنيه، وصافى أرباح بقيمة 1.8 مليار جنيه، للعام المالى الحالى 2017 – 2018.
وتواجه الإسكندرية لتداول الحاويات عددًا من التحديات يتمثل فى تراجع معدلات التجارة العالمية فى ضوء القرارات الحكومية الأخيرة بالحد من الواردات، فضلا عن تحرير سعر الصرف والذى كان سلاحاً ذا حدين، فمن جانب عزز ايرادات الشركة بالدولار، فى حين تأثر سلباً من انخفاض عدد الحاويات.
وبحسب المصادر يتوقع ارتفاع أعداد الحاويات العام المالى المقبل بنسبة %8.2 لتصل إلى 850 ألف حاوية، مقارنة بعدد 786 ألف حاوية متوقعة للعام المالى الحالي، بدعم من توقعات تحسن التجارة الخارجية العام المقبل.
يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات حققت صافى أرباح قيمتها 1.1 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى 2017 – 2018، وبلغت إيرادات النشاط الجارى للشركة خلال الفترة المذكورة 1.456 مليار جنيه، بعدد حاويات 426 ألف حاوية.
ويتلخص نشاط الشركة فى تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع، والقيام بنشاط الوكالة الملاحية وأعمال التخليص الجمركى، كما تمت إضافة نشاط الاستثمار العقارى لأنشطة الشركة وذلك فى يوليو 2017.
ويبلغ رأسمال الاسكندرية لتداول الحاويات 739 مليون جنيه، بعدد أسهم 147 مليون سهم، بقيمة اسميه للسهم 5 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة % 55.78 للشركة القابضة للنقل البحري، و39.92 للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، و%4.2 للقطاع الحاص، و4.28 للقطاع الخاص، وفقا للموقع الإلكترونى للشركة.
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