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ناصر الاجتماعي يتسلح بالبورصة لإعادة هيكلة الأصول والاستثمارات
الإثنين 29 يناير 2018 12:09 م
ناصر الاجتماعي يتسلح بالبورصة
أخر الأخبار
ناصر الاجتماعي يتسلح بالبورصة
طرح 3 محافظ مالية على شركات إدارة الأصول
عرض إدارة مساهمات البنك بكيانات تابعة على استشاريين ماليين
استهداف تعظيم الإيرادات الاستثمارية لتغطية تكاليف الشق الاجتماعي
جذب عملاء من ذوى الملاءة المرتفعة وتوسيع قاعدة المتعاملين بالمصرف
أحمد على:
«تعظيم الإيرادات»، هدف استراتيجى لبنك ناصر الاجتماعى خلال المرحلة المقبلة، يسعى لتحقيقه عبر التسلح بالبورصة المصرية ليعد المصرف الوحيد من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، الذى يستهدف تغييرا خططيا فى سياسته الاستثمارية من أجل تمويل أنشطته الاجتماعية.
ويدخل البنك الاجتماعى مرحلة جديدة، فى إطار توجهات عُليا رسمتها الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، والتى بدأت بتوجيه مجلس الإدارة برئاسة وزيرة التضمان غادة والى، لتشكيل لجنة استثمارية تضم كلا من شريف فاروق النائب الأول لرئيس البنك، ولبنى هلال ممثلة البنك المركزى، بإعداد خطة هيكلة استثمارات البنك المتضمنة أصولها بالشركات المقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة، والتى علمت «المال» من مصادر مطلعة أن قيمة استثمارات البنك فى أكثر من 50 شركة تابعة وشقيقة مقيدة وغير مقيدة بسوق المال، تتخطى 3.5 مليار جنيه.
وظهرت ثمار أولى خطوات إعادة هيكلة أصول «ناصر الاجتماعى»، فى طرح البنك مناقصة على شركات إدارة الأصول بغرض إدارة محافظ مالية للمرة الأولى فى تاريخه.
«المال» حاورت المهندس أحمد عبدالصادق، رئيس قطاع الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعى، من أجل الإبحار فى أهداف البنك خلال الفترة المقبلة، فى ظل التغييرات الاقتصادية المستمرة.
وقال عبدالصادق، إن مجلس إدارة البنك شكل لجنة استثمارية تضم عددا من الخبرات المالية والاقتصادية لبحث السيناريوهات الأفضل لاستغلال أصول البنك وتعظيم عوائده.
وأوضح أن اللجنة المشكلة ضمت فى عضويتها إلى جانب نائب رئيس البنك الدكتور شريف فاروق، كلًا من الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وباسل الحينى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، وهشام توفيق، خبير سوق المال، بجانب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك، أحمد عبدالصادق.
وكشف أن اللجنة الاستثمارية أصدرت عدة توصيات لمجلس الإدارة وتمت الموافقة عليها، منها إلغاء إدارة استثمارات وأصول البنك من خلال إدارة المصرف ذاته، وطرحها على شركات متخصصة فى إدارة الأصول.
وأضاف أن البنك وجه الدعوة لشركات إدارة الأصول من أجل التقدم بعروض فنية ومالية لإدارة أصوله خلال المرحلة المقبلة، كاشفًا اعتزامه طرح 3 محافظ مالية على تلك الكيانات عقب انتهاء مدة التقدم وشراء كراسة الشروط القانونية.
وأشار عبدالصادق إلى أن إدارة البنك أعدت كراسة شروط خاصة بمناقصة إدارة المحافظ المالية المنتظرة، موضحًا أن إجراءات المناقصة ستمتد لفترة طويلة طبقًا للوائح والقوانين، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى عدم تحديد حجم المحفظة حتى وقتنا هذا.
يٌذكر أن وزيرة التضامن كانت قد صرحت مسبقًا، بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى للبنك، أهمها استحداث قطاعى المخاطر، والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها البنك وتطوير والأداء المؤسسى المستقبلى له.
وكشف عبدالصادق أن المرحلة الثانية من خطة إعادة هيكلة الأصول تكمن فى طرح استثمارات البنك فى الشركات غير المقيدة، على كيانات استشارات مالية، بغرض إدارتها، وفقًا لعوائد مستهدفة سيتم الاتفاق عليها لاحقًا، رافضاً الإفصاح عن حجم تلك الأصول.
وأوضح أن مجلس الإدارة يستهدف من الهيكلة الجديدة زيادة وتعظيم الإيرادات الاستثمارية للبنك بالشكل الذى يزيد من قدرته فى التوسع بالأنشطة الاجتماعية ومنح التمويلات للمواطنين، بدون فوائد عبر قطاع التكافل، أو بتمويلات بفائدة أقل من المطبقة فى السوق المصرفية.
وأضاف أن إدارة البنك تسعى لجذب مستثمرين ذوى ملاءة مالية مرتفعة ليصبحوا عملاء لديه، فى إطار عملية تطوير الشق المصرفى الاستثمارى به، طبقًا لتوجهات الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.
يُذكر أن ميزانية البنك فى العام المالى 2016 /2017 الماضى بلغت 14.31 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.94 مليار عن العام المالى السابق؛ وبلغ المنصرف فى مجال التكافل الاجتماعى للبنك لخدمة الفئات الأولى بالرعاية 511.3 مليون لنحو 1.7 مليون مستفيد.
يشار إلى أن بنك التنمية الأفريقى عبر صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل منح المصرف الاجتماعى فى عام 2017، 555.2 ألف دولار، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة هيكلة البنك.
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