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استثمار
وزير قطاع الأعمال يستعرض مؤشرات أداء شركات القابضة المعدنية
الإثنين 29 يناير 2018 12:07 م
وزير قطاع الأعمال يستعرض مؤشرات أداء شركات القابضة المعدنية
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وزير قطاع الأعمال يستعرض مؤشرات أداء شركات القابضة المعدنية
المال - خاص
أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام على وجود إرادة قوية ونية صادقة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة وزيادة أرباحها، وذلك وفق خطة عمل تقوم على أسس سليمة وتتسم بالديمومة والاستقرار من خلال أساليب مبتكرة تعود بالنفع على الشركات خاصة، والاقتصاد المصرى بشكل عام.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور مدحت نافع العضو المنتدب لشؤون التمويل والاستثمار بالشركة القابضة.
واستعرض مع إدارة الشركة القابضة الرؤى المستقبلية لديها لتحسين أداء الشركات التابعة والاستثمارات الجديدة، وقدم رئيس الشركة عرضًا شمل نتائج أعمال النصف الأول من العام المالى الجارى، وموقف تنفيذ عدد من المشروعات فى الشركات التابعة، إضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.
وفى هذا الإطار، وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بتصنيف الشركات التابعة حسب مؤشرات أدائها ودرجة تعثرها لبحث كيفية التعامل معها واختيار أفضل البدائل بشأنها، وإعداد دراسة ورؤية متكاملة وفق جدول زمنى محدد وواضح تتضمن حلولًا جذرية وغير تقليدية للمشكلات التى تواجه الشركات خاصة المتعثرة منذ سنوات عديدة وتم ضخ استثمارات بها من قبل دون عائد أو مردود.
كما وجه بضرورة العمل على تعظيم عوائد الشركات الرابحة وعلى رأسها شركة مصر للألومنيوم وفتح أسواق جديدة وتنويع المنتجات، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة بعد القيام بدراسات جدوى بواسطة مكاتب استشارية متخصصة.
وكلف الوزير إدارة الشركة القابضة بالعمل على تحسين نظم الإدارة فى الشركات مع التقييم المستمر لأداء مجالس الإدارات ومسؤولى الإدارة العليا، وتفعيل القانون مع الحفاظ على حقوق العاملين بالشركات.
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