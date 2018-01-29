خسائر أذون الخزانة تقلص تغطية الطروحات

محمد سالم:



واصل متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية تراجعه للأسبوع الثانى على التوالى، مسجلا أقل مستو منذ تحرير سعر الصرف، ساهم ذلك فى ضعف إقبال البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب، ما قلص معدل تغطية الطروحات إلى 2.6 مرة الأسبوع الماضى، مقابل 3.09 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى.



تراجع مؤشر المال «IR» الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة المحلية) بشكل طفيف بلغ 9 نقاط أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1)، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلا %17.92، أقل مستوى منذ نهاية نوفمبر 2016.



عزى رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، استمرار هبوط العائد على الأذون والسندات، إلى وجود توقعات قوية لدى البنوك والمؤسسات المختلفة بإمكانية خفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وبالتالى يسعى الجميع إلى الاستفادة من العائد المرتفع فى الوقت الحالى، وبرز من خلال ارتفاع الإقبال على الاكتتاب فى السندات، وزيادة معدل التغطية الخاص بها.



كان متوسط تغطية الطروحات هبط بشكل مفاجئ قبل أسبوعين، ليسجل 1.8 مرة فقط، مقابل متوسطات بين 3 – 4 مرة فى الفترة الماضية.



صعدت معدلات الإيداع والإقراض لدى "المركزى" 700 نقطة أساس، منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ضمن إجراءات مكافحة التضخم.



تعقد اللجنة اجتماعها، منتصف الشهر المقبل، ويعتقد مسئولين لدى البنوك المحلية ومحللين فى مجال بنوك الاستثمار، أنه حان الوقت لخفض العائد المرتفع على العملة المحلية، لا سيما مع تراجع معدلات التضخم على أساس سنوى، وتسجيلها نسبة سالبة على أساس شهرى.



هبط المعدل السنوى للتضخم العام، والتضخم الأساسى للحضر، للشهر الخامس على التوالى، فى ديسمبر 2017، ليسجل %21.9، و%19.9، مقابل %26، و%25.5 فى نوفمبر، على الترتيب، بعد أن بلغ المعدل السنوى للتضخم ذروته فى يوليو، عند %33، و%35.3، على الترتيب، بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.



سجل التضخم العام معدلًا شهريًا سالبًا %0.2 فى ديسمبر 2017، أول معدل سالب له منذ ديسمبر 2015، بعد أن استقر فى الفترة بين شهرى أغسطس، ونوفمبر، 2017 عند %1.1 متأثرا خلال تلك الفترة بتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، التى ساهمت فى المتوسط بنسبة %44 فى المعدل الشهرى.



حقق التضخم الأساسى المعد من جانب "المركزى" معدلا شهريا سالبا %0.37، فى ديسمبر، أول معدل سالب له منذ أغسطس 2015، مقارنة بمعدل شهرى %1.3 فى نوفمبر، و%0.7 فى أكتوبر، و%0.25 فى المتوسط فى أغسطس وسبتمبر.



هبط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما 70 نقطة أساس، ليسجل %17.48 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %18.19 فى آخر طرح وتقلصت تغطية البنوك للعطاء إلى 2.49 مرة من 2.75 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.7 مليار جنيه، بينما قبلت "المالية" 6.1 مليار جنيه فقط، بقيمة أقل 1.5 مليون جنيه عن المستهدف من الطرح.



سجل العائد على أذون 273 يوماً هبوطا كبيرا، بلغ 101 نقطة أساس، ليصل إلى %17.56 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %18.57 فى آخر طرح، تزامنًا مع تراجع الإقبال على الطرح، ليسجل معدل التغطية 2.49 مرة، من 2.79 مرة فى السابق، عرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.6 مليار جنيه، قبلت "المالية" 7.16 مليار جنيه، بقيمة أقل 340 مليون جنيه عن المستهدف.



تراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا، 19 نقطة أساس، إلى %18.415 الأسبوع الماضى، مقابل %18.606 الأسبوع قبل الماضى، تراجعت تغطية الطرح إلى 3.1 مرة من 3.4 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.19 مليار جنيه، قبلت "المالية" 10 مليار جنيه، بزيادة 3.5 مليار جنيه دفعة واحدة عن المستهدف من الطرح.



وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا، 3 نقاط مئوية فقط ليسجل %18.36 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %18.394 الأسبوع قبل الماضى، تراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 2.41 مرة من 3.33 مرة فى السابق، وعرضت الاكتتاب بقيمة 15.7مليار جنيه، قبلت الوزارة 6.6 مليار جنيه، بزيادة 100 مليون جنيه عن المستهدف.



سيطر الهبوط على عائد السندات للأسبوع الثانى على التوالى، وهبط عائد السندات أجل 3 أعوام، 73 نقطة أساس دفعة واحدة، مسجلا %15.168 مقابل %15.897 فى الطرح السابق، تزامنًا مع إقبال البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب ليصل معدل التغطية إلى 3.09 مرة، من 2.5 مرة فى آخر طرح، عرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر 100 عرض، بينما قبلت «المالية» 33 منها فقط بواقع 1.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.



تقلص متوسط العائد على سندات أجل 7 أعوام، 72 نقطة أساس ليصل إلى %15.063، بدلا من %15.79 فى الطرح السابق، وزاد معدل تغطية العطاء ليصل إلى 3.4 مرة، من 3 مرات فى آخر طرح، وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر 111 طلبا، لتقبل «المالية» 34 طلبًا بقيمة مليار جنيه، نفس المستهدف من الطرح.



حافظت «المالية» على قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة للأسبوع الجارى، لتصل إلى 28 مليار جنيه، تتوزع القيمة المستهدفة من الطروحات بواقع 6.5 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و7.5 مليار قيمة مستهدفة من أذون 273 يوما، و7.5 مليار من أذون 364 يوما، فيما ألغت طرح عطاءها الأسبوعى لسندات الخزانة على صعيد إدارة ملف السيولة، طرح البنك المركزى مزادين للودائع ثابتة ومتغيرة العائد، بقيمة 75 مليار جنيه.



طلب "المركزي" فى مزاد الودائع متغيرة العائد للأسبوع الماضى، الحصول على سيولة 65 مليار جنيه، لأجل 42 يوما، تستحق فى 21 فبراير المقبل، قدمت البنوك 57 عرضًا بقيمة 86.5 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوبة %19.29، وأقل سعر فائدة %19.17، ومتوسط سعر العائد %19.259.



قبل «المركزى» 70 مليار جنيه، من 37 عرضًا، وبلغ أعلى سعر فائدة مقبول %19.265، وأقل سعر فائدة %19.17، ومتوسط سعر الفائدة فى المزاد %19.257.



يأتى ارتفاع حجم السيولة المعروضة من البنوك، مع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية منتصف فبراير المقبل، وقوة ترجيحات قيام «المركزى» بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط التضخم، نهاية العام الماضى.



حصل «المركزى» من القطاع المصرفى على 10 مليار جنيه، ضمن مزاد الودائع المربوطة ثابتة العائد لأجل أسبوع بفائدة %19.25، بينما تقدمت البنوك بسيولة 77.38 مليار، وسجل معدل التخصيص 12.92.



تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة، متغيرة العائد بآجال قصيرة، تزامنًا مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

