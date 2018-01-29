الزراعة: الرئيس صدّق على انضمام مصر للمجلس الدولي للزيتون

زيت الزيتون



الصاوي أحمد



قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق على انضمام مصر إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة.



وأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة، والذي تم اعتماده في جينيف.



وأوضح البنا أن مجلس النواب وافق على انضمام مصر إلى هذا الاتفاق، في جلسته التي عقدت بتاريخ 8 يناير 2018، ومن ثم صدق عليه الرئيس السيسي.



وأكد أن هذا الاتفاق يهدف الى توحيد المعايير والبحوث في تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والمذاقية لزيت الزيتون لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيوت وخصائصها وجودتها، لافتاً الى انه يهدف أيضاً الى تعزيز التعاون التقني والبحث والتطوير في قطاع الزيوت والقيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون وإلى صونها والاستفادة منها.



وقال البنا إن أحكام هذا الاتفاق الدولي يتم تطبيقها من خلال المجلس الدولي للزيوت الذي يضم في عضويته الدول المنتجة لحوالي 98% من الزيتون في العالم، ويدعم الكثير من المشاريع المرتبطة بالزيتون ماليًا وفنيًا، ويسهل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء.



وأكد أن تلك الخطوة تعد انجازاً هاما، حيث تعد مصر ثاني أكبر دولة منتج للزيتون في العالم، وهي أحد مؤسسي المجلس، مشيراً الى أن المجلس الدولي للزيتون هو المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم التي تجمع الأطراف المعنية في إنتاج واستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة، حيث تم تأسيسه في مدريد – إسبانيا، في العام 1959، برعاية منظمة الأمم المتحدة.



وتشمل عضوية المجلس أهم الدول المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون وزيتون المائدة. ويشكل المنتجين الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون 98% من الإنتاج العالمي، والمتواجدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.