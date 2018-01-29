مصر العليا تطرح مناقصة لتطوير 6 شبكات كهرباء

كهرباء

عمر سالم:



طرحت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، مناقصة على الشركات المحلية، لإحلال وتطوير شبكات الجهد المنخفض والمتوسط، فى 6 قطاعات للطاقة، فى محافظات الصعيد.



كشف مصدر مسئول بالشركة، فى تصريح لـ«المال»، عن أن الشركة طرحت المناقصة لتطوير وتوسعة قطاعات شمال وجنوب قطاع سوهاج، وشمال وجنوب قطاع قنا، وقطاعى الأقصر وأسوان، عبر توريد وتركيب المهمات الكهربائية اللازمة للشبكات الخاصة بتلك القطاعات.



أضاف أن كراسة الشروط بداية من 3 فبراير المقبل، على أن تفتح المظاريف بداية من 20 فبراير وحتى 26 من نفس الشهر، كما يصل ثمن كراسات الشروط إلى 64 ألف جنيه، وتقدم العطاءات متضمنة تأمين ابتدائى بقيمة %2 من قيمة العطاء المقدم.



تغطى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة المصرية لكهرباء مصر، محافظات (أسوان – والأقصر - وقنا – وسوهاج)، يصل إجمالى عدد المشتركين التابعين للشركة 3 ملايين مشترك، ومسئولة عن كهرباء السد العالى ومشروعات تعريفة شراء الطاقة.



كشف المصدر عن أن الشركة أنشأت 4 محطات شمسية، بقدرات مختلفة، أعلى أسطح مبانيها، عبر إنشاء محطة شمسية أعلى مبنى شبكات أبو قير، قدرة 32 كيلو وات، و3 محطات أخرى أعلى 3 مبان تابعة لقطاعات الشبكات، بقدرة 20 كيلو وات لكل محطة.



أضاف أن تكلفة المشروعات تصل إلى 4 ملايين جنيه، ممولة من الموارد الذاتية للشركة، وإنشاء المشروعات بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسيةً.



أشار إلى أن الشركة قامت حتى الآن بتركيب أكثر من 250 ألف عداد، منذ بداية تلقى الطلبات، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع، بأعداد كبيرة لحل مشكلة القراءات غير الصحيحة، وضمان تقديم الخدمة الجيدة لعملاء الشركة.