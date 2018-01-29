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سيـــاســة
الوطنية للانتخابات: لا مرشحين سوى الرئيس
الإثنين 29 يناير 2018 10:25 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
سلوى عثمان:
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، فى الخامسة من مساء اليوم، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، طبقا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة، فى الوقت الذى أكدت فيه الهيئة، أمس، أنها لم تتلقَ أى أوراق من طالبى الترشح سوى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قدم 173 ألف توكيل تأييد، و535 استمارة تزكية من نواب البرلمان.
ووافق المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال جلسة المجلس أمس على قبول طلبات 16 منظمة من منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
من جهة أخرى، أعلن حزب «النور» فى مؤتمر صحفى، عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات، وأوضح الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، أنه انتهى من وضع رؤية شاملة للإصلاح فى مصر على المستوى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والدينى، مقدما 9 مقترحات بالمؤتمر لعرضها على الرئيس بعد الانتهاء من الانتخابات.
وعلى صعيد آخر، أعلنت أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» (والتى بدأت نهاية العام الماضى، وقوامها أحزاب الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والدستور، والعدل، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وتيار الكرامة، ومصر الحرية)، عن تنظيم مؤتمر صحفى غدا الثلاثاء، للإعلان عن موقفها من الانتخابات معلنة رفضها للمناخ السياسى السائد.
بدوره دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب «الاصلاح والتنمية»، والدكتور حازم حسنى، أستاذ السياسة، والمستشار هشم جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضا الدكتور عصام حجى، مستشار رئيس الجمهورية الاسبق، فى بيان مشترك، المصريين مقاطعة الانتخابات القادمة ورفض ما وصفوه الممارسات التى تقوم بها السلطات المصرية.
فيما قال عضو مجلس النواب مصطفى بكرى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» أمس أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يخوض انتخابات الرئاسة وحيداً، مشيراً إلى أن اليوم الاثنين سيظهر مرشح حزبى مفاجأةً.
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