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عقـــارات
صندوق سند يقرض بنك القاهرة 10 ملايين دولار لدعم المشروعات الصغيرة
الإثنين 29 يناير 2018 09:36 ص
تمويل المشروعات متناهية الصغر
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تمويل المشروعات متناهية الصغر
المال ـ خاص:
أعلن صندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منح بنك القاهرة قرضا بقيمة 10 مليون دولار لدعم التوسع في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ويعد بنك القاهرة سادس أكبر بنك فى مصر ومساهم قوى فى الاقتصاد القومى فى جميع المجالات، واهتمام البنك الشديد بالتمويل المتناهى الصغر وشبكة فروعه الكبيرة التى تتعدى 230 فرعا فى أنحاء الجمهورية يضعونه فى مكانة متميزة لتحقيق أهداف صندوق سند للتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويساعد القرض الممنوح من صندوق سند بنك القاهرة على تحقيق أهدافه الطموحة في دعم وتعزيز مكانة البنك وحصته السوقية الكبيرة فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, مما يدعم الصندوق في تحقيق أهدافه فى زيادة التمويل المتاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرية وخلق فرص عمل جديدة فى الدولة.
وقالت دانيلا بكمان، العضو المنتدب لمجلس إدارة الصندوق، إننا متحمسون للشراكة مع بنك القاهرة؛ لتوفير التمويل لقطاع الشركات متوسطة الحجم والتي تعد من أكثر القطاعات التي يحجم الكثير من البنوك على منحها الائتمان.
ويعد نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهبة الصغر عاملا أساسيا لتحقيق الازدهار الاقتصادى وتركيز البنك على هذا القطاع يتفق ويتطابق مع مهمة صندوق سند لمساندة نمو قطاع الأعمال فى المنطقة.
وتأسس صندوق سند في 2011 من خلال من مؤسسات مالية محلية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويدعم النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وتنمية قطاع الزراعة, وتوفير السكن بأسعار معقولة والابتكار فى التكنولوجيا المالية.
ويسعى سند لتحقيق هده الأهداف من خلال توفير القروض وروؤس الأموال لشركائه المحليين، ويضاعف مرفق الدعم الفنى للصندوق الأثر التنموي عن طريق بناء القدرات, وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الشريكة بما يتناسب مع مبادئ التمويل المسئول وإجراء المزيد من الأبحاث والتطوير.
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