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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 29 يناير
الإثنين 29 يناير 2018 09:19 ص
درجات الحرارة اليوم
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درجات الحرارة اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتمتد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع فرصة سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فية من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
وسط الدلتا 10 17
الإسكندرية 13 18
بلطيم 12 18
مطروح 11 17
السلوم 08 17
سيوة 05 19
بورسعيد 10 17
دمياط 12 16
العريش 09 17
رفح 09 17
الإسماعيلية 08 18
السويس 09 18
رأس سدر 10 17
نخل 02 16
نويبع 12 19
طابا 07 18
كاترين 03 13
الطور 08 20
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 12 20
مرسى علم 13 22
الفيوم 10 18
بنى سويف 09 18
المنيا 07 18
أسيوط 05 18
سوهاج 07 19
قنا 07 20
الأقصر 06 22
أسوان 10 22
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 08 20
شلاتين 14 24
ابو رماد 15 23
راس حدربة 16 23
حلايب 16 22
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