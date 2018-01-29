أمريكا تسلم الأردن طائرات لتعزيز أمن الحدود

طائرة هليكوبتر

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سلمت الولايات المتحدة قوة الانتشار السريع بالأردن آخر دفعة من طائرات هليكوبتر بلاك هوك بهدف تعزيز الدفاعات الحدودية للمملكة والمشاركة في عمليات خارج الحدود ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.



ويقول مسؤولون أمريكيون إن المساعدات العسكرية للأردن، وهو أحد أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الخارجية، تساعد على بناء القدرات العسكرية للمملكة في إطار استراتيجية إقليمية أوسع نطاقا، وفق ما نقلته وكالة رويترز



كانت واشنطن قد أعلنت أنها تعتزم البقاء في سوريا فترة طويلة بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ولها قواعد عسكرية في الجزء الشمالي الشرقي من البلد الذي تمزقه الحرب.



وفي حفل التسليم الذي حضره قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل ورئيس الأركان الأردني هبطت الطائرات الهليكوبتر في إطار عملية محاكاة لإنقاذ رهائن تنفذها القوات الخاصة.



وقال هنري ووستر القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالأردن في حفل تسليم الطائرات الذي أقيم في قاعدة الملك عبد الله الجوية على بعد 35 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان ”الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم جهود القوات الجوية الأردنية لحماية حدود الأردن وردع أعمال الإرهاب والمساهمة في عمليات التحالف لهزيمة الدولة الإسلامية“.



ولطائرات بلاك هوك دور محوري في قوة الرد السريع التي تمولها الولايات المتحدة والتي شكلها الأردن لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي ما زال يمثل تهديدا على الرغم من طرده من مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق المجاورين.



وقال ووستر ”القوة قادرة على نقل القوات والإمدادات في أي مكان بالأردن في أسرع وقت لتعزيز أمن الحدود وصد أي عمليات تسلل محتملة“.