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سيـــاســة
500 جنيه لكل معلم أحيل للمعاش ببورسعيد عام 2017
الأحد 28 يناير 2018 11:42 م
محافظ بورسعيد
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محافظ بورسعيد
بإجمالي 125 ألف جنيه
قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، صرف 125 ألف جنيه لجميع المعلمين بمديرية التربية والتعليم ممن أنهوا خدمتهم عام 2017 بواقع 500 جنيه لكل معلم.
وأكد المحافظ، بكلمته خلال حضوره حفل تكريم معاشات معلمي عام 2017 بحضور خلف الزناتي، نقيب معلمي مصر، والأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي، نقيب المعلمين ببورسعيد، على أن هذا أقل ما يقدم للمعلمين ممن أفنوا سنوات طويلة من عمرهم في مهنة سامية لها قيمتها ورسالتها في المجتمع.
وأعرب المحافظ عن شعوره بالفخر لتواجده بين هذه الكوكبة والقامات الكبيرة من المعلمين بعد أنهوا رسالتهم داخل المدارس وأدوا رسالتهم بكل أمانة وجهد وعرق
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة لها تجربة رائدة في تعظيم دور المدرسة والمعلم من خلال غلق مراكز الدروس الخصوصية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأهمية دور المدرسة في زرع القيم والمبادئ الدينية والوطنية والإنسانية السليمة والتصدي لأي أفكار هدامة تستهدف أبنائنا.
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