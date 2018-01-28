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سيـــاســة
حبس المعتدين على المستشار هشام جنينة 4 أيام
الأحد 28 يناير 2018 11:10 م
هشام جنينة 5
أخر الأخبار
هشام جنينة 5
متابعات
أمرت النيابة العامة، مساء اليوم، بحبس 3 متهمين لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بالاعتداء على المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
أسندت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهمين الثلاثة، اتهامات بالضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ودون مسوغ، وإتلاف الممتلكات الخاصة متمثلة في تمزيق ملابس "جنينه" وتحطيم نظارته الطبية.
كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل حارس العقار الذي يقطن به هشام جنينه، بضمان محل إقامته بعد أن قامت بالاستماع إلى أقواله.
وكانت النيابة قد كلفت في وقت سابق قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة في شأن المشاجرة التي وقعت بالأمس بين هشام جنينه، وأشخاص آخرين بمنطقة القاهرة الجديدة، وبيان ظروفها وملابساتها وتقديمها للنيابة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
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