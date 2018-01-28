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نقل وملاحة
المصرية لعلوم الطيران تنظم ندوة تهديدات ومخاطر الشحن الجوي
الأحد 28 يناير 2018 08:45 م
شريف فتحى وزير الطيران 22
أخر الأخبار
شريف فتحى وزير الطيران 22
دعاء محمود
افتتحت اليوم الأحد فعاليات الندوة الإقليمية للتهديدات والمخاطر التى يتعرض لها الشحن الجوى والبريد، والتى تنظمها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى وزارة الطيران، والتى تقام تحت رعاية شريف فتحى وزير الطيران المدنى، وتستمر لمدة ثلاثة ايام، بحضور عدد من الخبراء الدوليين فى مجال أمن الطيران بالمنطقة، والمعتمدين من المنظمة الدولية للطيران المدنى (الأيكاو) والجهات الأمنية الدولية.
وسيتم خلال الندوة مناقشة العديد من القضايا الخاصة بمجال أمن وسلامة الشحن الجوى والبريد، إضافة إلى مناقشة التشريعات الدولية والأمور الجنائية وإجراءات أمن البضائع والبريد وكل الضوابط الأمنية بما فيها التعامل مع البنود المقيدة والبضائع الخطرة.
وصرح الطيار إلياس صادق رئيس مجلس ادارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران خلال الكلمة الافتتاحية بأن هذه الندوة تأتى فى اطار رؤية وزارة الطيران المدنى واكاديمية الطيران لمستقبل أمن وسلامة الطيران، خاصة فى ظل التهديدات والتحديات التى يتعرض لها قطاع الشحن الجوى والبريد على المستوى العالمى، كما تعد فرصة لتبادل الآراء والخبرات بمجال تطوير المنظومة الأمنية للشحن الجوى والبريد، والذى يعد من أهم ركائز الاقتصاد والاستثمار الدولى.
وأضاف صادق أن المجتمع الدولى يتجه نحو تطوير الإجراءات الأمنية المتعلقة بالتفتيش على البضائع والبريد والسلع الاخرى، وتحديث اساليب الكشف الامنى للارساليات البريدية.
وأكد ان وزارة الطيران المدنى تعمل دائما على تحديث المنظومة الأمنية وفقًا للمعايير والضوابط الدولية فى مجال تأمين وشحن البضائع وتطوير كل أجهزة الكشف على البضائع والبريد.
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