تراجع سعر الدولار مع ختام تعاملات الأحد

هبة حامد:



تراجع سعر الدولار في بعض البنوك مع ختام تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.67 جنيه في بنكي الأهلي المتحد، والمصري لتنمية الصادرات.

