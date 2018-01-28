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سيـــاســة
5 شخصيات سياسية تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة
الأحد 28 يناير 2018 06:50 م
الانتخابات الرئاسية
أخر الأخبار
الانتخابات الرئاسية
سلوى عثمان
أعلنت 5 شخصيات عامة، اليوم الأحد، عن رفضهم للممارسات التى تحدث حاليا على الساحة السياسية المصرية، كما دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
وهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، ومحمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية، والدكتور حازم حسني أستاذ السياسة، والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات ونائب الفريق سامي عنان، وأيضا الدكتور عصام حجي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق.
وأعلنوا ذلك فى بيان مشترك أطلقوا عليه "بيان بخصوص مصادرة حق المصريين فى انتخابات رئاسية حرة"، وجاء البيان كالتالى:
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