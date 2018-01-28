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رياضة
برتوكول تعاون بين الأهلي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير النادي
الأحد 28 يناير 2018 06:41 م
برتوكول الأهلي
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برتوكول الأهلي
علي المصري
وقع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مساء اليوم، بمقر النادي بالجزيرة بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات للخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، مفوضًا عنه اللواء طه سيد بدوي، وذلك لتطوير منشآت النادي في الفروع الثلاثة.
شهد فعاليات التوقيع من مجلس إدارة الأهلي العامري فاروق، نائب الرئيس، وخالد الدرندلي، أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد الجارحي، والمهندس محمد سراج الدين أعضاء المجلس، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي والمهندس سامح كامل، مستشار الإدارة الهندسية بالنادي.
فيما ضم وفد جهاز المشروعات كلًّا من؛ المهندس خالد طه ، مدير المشروعات، بالإضافة إلى استشاريي الجهاز، الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور شادي الزيني بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى المهندس، محمد حسين من المكتب الفني للجهاز، والمهندس أحمد عبد الله منسق الجهاز.
يأتي توقيع البروتوكول في خطوة جادة من مجلس إدارة الأهلي للتعاون مع جهاز المشروعات الوطنية للقيام بتطوير كافة منشآت النادي في الفروع الثلاثة، في إطار خطة المجلس للاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها، وأن تكون هذه المنشآت في صورة تليق بالأهلي والتعبير عن شخصيته وتاريخه وبطولاته على مدار أكثر من 110 أعوام.
هذا فضلًا عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها جهاز المشروعات الوطنية الذي يضم كوكبة من الكفاءات وقدرته العالية على الإنجاز في وقت قياسي.
ومن المنتظر أن يعلن النادي في فبراير المقبل عن المنشآت التي سيقوم جهاز المشروعات الوطنية بتطويرها.
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