مطاحن شرق الدلتا: بنود الإيرادات تغيرت بعد تحرير منظومة الدقيق

شركة مطاحن شرق الدلتا

رجب عزالدين



قالت شركة مطاحن شرق الدلتا إن تطبيق منظومة تحرير الدقيق الجديدة فى أغسطس الماضى أدى إلى إعادة ترتيب بنود إيراداتها.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تطبيق المنظومة الجديدة ذهب بايرادات خامات القمح المطحون والدقيق المبيع.



وتابع البيان إن ايرادات الشركة بعد النظام الجديد أصبحت تتمثل فى أجرة طحن بقيمة 500 جنيه للطن المطحون شاملة ضريبة القيمة المضافة، اضافة إلى 145 جنيهًا لطن النخالة المبيع مقابل مواد التعبئة والتغليف والتحميل و10% من عمولة تسويق النخالة من صافى إيرادات بيع النخالة.



ونوهت الشركة إلى قيامها بجهود لزيادة كمية الإنتاج التى تؤدى إلى انخفاض التكلفة الثابتة إلى أدنى قيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى السابق، بالاضافة إلى قيامها على تعظيم ايرادات الشركة وتخفيض المصروفات.



وحققت الشركة صافى ربح قدره 59.5 مليون جنيه مقابل خلال النصف الأول المنتهى 31 ديسمبر 2017 مقابل 49.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.