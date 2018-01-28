لجنة أمنية تعاين استاد بورسعيد

على المصرى



قامت لجنة أمنية مكونة من عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، يترأسها اللواء أمجد عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، بجولة تفقدية لمعاينة استاد النادي المصري، لرفع تقرير إلى الجهات المعنية، يفيد بمدى جاهزيته لاستضافة المباريات، اعتبارا من مباراة المصري ونظيره فريق جرين بافلوز الزامبي، والمقرر اقامتها في العاشر من فبراير ضمن دور الـ64 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وكان في استقبال اللجنة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بالإضافة لإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي، وحسام أبو المكارم وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من مديري الإدارات بالنادي.



وخلال الجولة التي استمرت لما يقرب من ساعة، قامت اللجنة بتفقد مداخل ومخارج الجمهور الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى التأكد من توافر اشتراطات الدفاع المدني والحريق، كما قامت اللجنة بمعاينة غرف التحكم للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة التي ترصد الحركة داخل وخارج الاستاد، واطمأنت اللجنة على ترتيبات ادارة المصري لتوفير بوابات الدخول الالكترونية خلال الأيام القليلة القادمة، ومدى توافر اشتراطات النيابة العامة لاستضافة الاستاد للمباريات.