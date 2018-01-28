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سيـــاســة
قيادات القوات المسلحة يهنئون وزير الداخلية بعيد الشرطة
الأحد 28 يناير 2018 05:03 م
قيادات القوات المسلحة يهنئون وزير الداخلية بعيد الشرطة
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قيادات القوات المسلحة يهنئون وزير الداخلية بعيد الشرطة
المال - خاص
قام الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم الأحد، على رأس وفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولكل رجال الشرطة، بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة يناير 2018.
فى بداية اللقاء أعرب الفريق أول صدقى صبحى عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى، خاصةً فى المرحلة الحالية التى تتطلب تضافر كل الجهود فى مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تُجسد أسمى صور الانتماء للوطن والتضحية فى سبيله، وأشاد سيادته بدور جهاز الشرطة فى إقرار الأمن بالبلاد، ودعم مناخ الاستقرار للوطن والمواطن.
من جانبه أشاد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بالتعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة، مؤكداً أن قواتنا المسلحة الباسلة، ستظل درعاً قوية لحماية وطننا الغالى وشعبها العظيم.
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