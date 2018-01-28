صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام جلسة الأحد

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأحد -بداية الأسبوع- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.93% عند مستوى 15311 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.88% عند مستوى 854 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.69% عند مستوى 2030 نقطة، و«EGX50» بنسبة 0.58% عند مستوى 2726 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.51% عند مستوى 14933 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 101.6 مليون جنيه، و1.1 مليون جنيه على التوالى.



واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بقيم تداولات قدرها 89 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و12.2 مليون جنيه، و232 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 90 سهمًا من إجمالى 187 سهماً متداولًا، وهبط 55 وبقى 42 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى –قبل إجازة ثورة يناير -على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17 % عند مستوى 15170 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 846 نقطة.