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سيـــاســة
النور: سنبحث طرق دعم السيسي بعد غلق باب الترشح للانتخابات
الأحد 28 يناير 2018 03:38 م
الدكتور أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور
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الدكتور أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور
سلوى عثمان
أعلن الدكتور أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن الحزب سيبحث مع قواعده وأماناته المختلفة أوجه دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد غلق باب الترشح للانتخابات والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.
أعلن الدكتور أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن الحزب سيبحث مع قواعده وأماناته المختلفة أوجه دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأضاف خليل، عقب المؤتمر الذي عقده الحزب -اليوم الأحد- لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، أنه بخصوص البنود التسعة التي أعلن عنها الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب ضمن المؤتمر واعتبرها رؤية للرئيس القادم، فسيكون هناك آليات للمطالبة بتحقيقها، منها عمل مؤتمرات صحفي أخرى أو تقديم طلبات إحاطة، ومنها إنهاء حالة الطوارئ، وتجديد الخطاب الديني، والقضاء على الفساد، وفتح المجال أمام الأحزاب ليكون لها تمثيلًا أكبر بالشارع ومجلس النواب.
حزب النور
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