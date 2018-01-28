قطاع الاتصالات بين جني ثمار الإصلاح وعوائق النمو

أيمن عصام: %10 زيادة سنوية فى استثمارات «فودافون» حتى 2020

جان هاريون: «أورنج» ما زالت تبحث تقديم الثابت الافتراضى

خالد حجازى: «اتصالات» تسعى للحفاظ على هوامش ربحيتها ومركزها المالى

أحمد البحيرى: «المصرية» تتجه لإطلاق أنظمة الفواتير والبيزنس

زيادة تكاليف التشغيل دفعها إلى تسريح جزء من العمالة





محمود جمال وسمية كمال:

يبدو أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان الأقل تأثرا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة منذ العام الماضى وحتى الآن، فقد استطاع أن يحقق معدل نمو خلال العام المالى الماضى 2016/2017 بلغت نسبته %12.5 تزيد إلى %16.5 بعد إضافة نشاط تصميم الإلكترونيات، وارتفعت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %3.2.

وشهد القطاع إطلاق الشبكة الرابعة للمحمول «we» المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، وافتتاح منطقتين تكنولوجيتين جديدتين فى "بنى سويف" و"السادات"، والإعلان عن أول هاتف محمول مصرى تنتجه شركة سيكو مصر للإلكترونيات، وتفعيل تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.

كما تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التى تتعلق بتأهيل خريجى الجامعات تكنولوجيا إلى سوق العمل، فضلا عن مبادرة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والتحول نحو الحكومة الذكية والمجتمع الرقمى.

وعلى مستوى القطاع الخاص، واجهت شركات الحلول والبرمجيات مشكلات زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل، واتجه أغلبها نحو تسريح عدد من العمالة، وبدأت فى التوسع خارجيا، وإطلاق منتجات جديدة تعتمد على تكنولوجيات متطورة مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.

وفى الوقت الذى تبنت خلاله شركات المحمول خطط توسعية جديدة لامتصاص الصدمات الاقتصادية العنيفة التى شهدها السوق المحلية، وعلى رأسها التعويم وتحريك أسعار الطاقة، وتعتمد هذه السياسات على زيادة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير شبكة بينتها التحتية لتقديم خدمات 4G بكفاءة، والاستعداد لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، علاوة على المشاركة فى تغطية المشروعات القومية الكبرى ومنها العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات الاتصالات.

لم تتجاهل شركات الإلكترونيات آمالها فى التصنيع المحلى، لكنها بدأت فى الاستعانة بأطراف خبرات خارجية سواء كانت محلية أو عالمية لاستنئاف تنفيذ طموحاتها المستقبلية.

وتمسكت شركات خدمات الكول سنتر من زيادة عائداتها التصديرية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وجذب تعاقدات جديدة من خلال ترويج مصر كمقصد عالمى لخدمات التعهيد بات أكثر تنافسية بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بأسواق الهند والفلبين.

"المال" رصدت خلال السطور التالية خطط شركات قطاع الاتصالات فى التعامل مع المستجدات الاقتصادية الطارئة، خاصة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مازال مستمرا.

مشغلو المحمول يتمسكون بخطط توسعية لمواجهة المنافسة

تتبنى شركات الاتصالات الأربعة خلال 2018 خططا توسعية طويلة الأجل؛ لمواجهة الزيادات المتتالية مع ارتفاع تكاليف تشغيلها بعد زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة استيراد معدات الشبكات للضعف.

ويسعى المشغلون إلى زيادة حجم استثماراتهم فى تحديث شبكة بنيتهم التحتية؛ لتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G بكفاءة وتغطية جميع المحافظات على أن تمول ذاتيا، كمرحلة أولى للتوسع فى تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G وتطبيقات إنترنت الأشياء.

وتراهن المصرية للاتصالات كلاعب جديد فى سوق المحمول على تقديم فاتورة مجمعة للعميل تتضمن الاستهلاك الشهرى من خدمات الصوت الثابت والإنترنت فائق السرعة «ADSL» والمحمول عبر شبكة توزيع واسعة يأتى على رأسها السنترالات.

وتتمسك فودافون وأورنج واتصالات بضغط نفقاتها التشغيلية، والمشاركة فى تغطية المشروعات الكبرى العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والرهان على تقديمها خدمات الهاتف الأرضى افتراضيا عبر شبكة المصرية ولكن بطرق جديدة.

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن شركته تعتزم زيادة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير شبكتها بنسبة 10% حتى عام 2020، مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2017، بمعدل يتراوح بين 3 و3.5 مليارات جنيه سنويًا.

وأوضح أن النصف الثانى من العام المالى 2017-2018 شهد ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تحسين جودة الشبكة، مؤكدا أن الاستثمارات المرصودة سيتم تمويلها ذاتيًا بنسبة 100%، ولن تلجأ للاقتراض أو للمجموعة الأم لتمويل خططها التوسعية.

وتوقع ألا يشهد العام الجديد إجراءات اقتصادية مقلقة وأكثر صعوبة، مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا عدة أزمات متلاحقة أثرت بالسلب على خطط الشركات، منها نقص العملة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، معتبرا أن سياسات الإصلاح التى تنتهجها الحكومة بدأت تؤتى ثمارها.

ولفت إلى أن طرح الحكومة مجموعة من المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة المقبلة سيوفر الآلاف من فرص العمل، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على دخول الأفراد ومن ثم ارتفاع معدلات الإنفاق على خدمات الاتصالات.

وأشار جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لأورنج مصر، إلى جهود الشركة فى تحديث شبكة بينتها التحتية بهدف تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G للمستخدمين بكفاءة، كمرحلة أولى للاستثمار فى إطلاق تكنولوجيا خدمات الجيل الخامس.

وأكد استمرار المباحثات مع المصرية للاتصالات؛ لتقديم خدمات الهاتف الأرضى افتراضيا عبر بنيتها التحتية خلال 2018، كما تسعى للاستفادة من فرص النمو الهائلة فى مجال خدمات نقل البيانات عبر المحمول «الموبايل داتا» إذ تمتلك الإمكانات الفنية لتوصيل خدمات الإنترنت باستخدام 4G إلى المناطق النائية.

وأضاف أن أورنج تخطط لإطلاق خدمات البث التليفزيونى التفاعلى عبر شبكة الإنترنت من خلال الهواتف بالتعاون مع أكثر من قناة ومنصة وإعلامية، متوقعا تحسن الوضع المالى للشركة خلال العام الحالى، بعد موافقة المجموعة الأم على توظيف قرض المساهمين الذى منحته خلال 2017 إلى وحدتها المصرية بقيمة 750 مليون يورو فى زيادة رأسمال الأخيرة.

وأشار أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إلى اعتزام الشركة إتاحة أنظمة الفواتير والشركات (البيزنس) خلال العام الحالى، مع بدء عمل موزعيها المعتمدين رسميا، وتراهن على الدور القوى للسنترالات داخل محافظات الجمهورية فى توزيع شرائح شبكتها الرابعة للمحمول we.

وتطرق خالد حجازى، رئيس القطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، إلى استهداف الشركة ضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين 2 و2.5 مليار جنيه، خلال 2018 لتطوير شبكاتها بالسوق المحلية، من أجل تقديم خدمات أفضل للعملاء، وتسعى بقوة للحفاظ على وضعها المالى وهوامش ربحيتها فى ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة بأكثر من آلية.

ورأى أن تحرير سعر الصرف أثر بالسلب على شركات المحمول إلا أنها لم ترفع أسعار خدماتها بنفس معدل انخفاض قيمة الجنيه، حتى بعد تطبيق الزيادة الأخيرة على أسعار كروت الشحن، متوقعا أن تحقق خدمات الإنترنت عبر المحمول عائدات أكثر بعد تطوير تطبيقات جديدة تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.

التوسع الخارجى والمنتجات الجديدة طوق نجاة «الصغيرة والمتوسطة»

تراهن شركات الحلول والبرمجيات خلال العام الحالى، على فتح أسواق جديدة فى دول إفريقيا والخليج، وإطلاق منتجات جديدة تعتمد على أحدث صيحات التكنولوجيا العالمية ومنها الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، لاستعادة نشاطها مجددا.

ورأى عدد من رؤساء الشركات أن الزيادات المتلاحقة فى تكاليف التشغيل المترتبة على قرارات الإصلاح الاقتصادى دفع العديد منها إلى تسريح العمالة، وإعادة ترتيب جدول أولوياتها، خاصة مع ضعف عدد المناقصات الحكومية المطروحة، وتراجع حجم إنفاق الشركات والمؤسسات على قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، إن شركات القطاع الصغيرة والمتوسطة ستتجه بقوة 2018 الحالى، إلى فتح أسواق جديدة خارج مصر، بحثا عن فرص استثمارية واعدة تعيد إليها الحياة مجددا بعد سلسلة الأزمات الاقتصادية الموجعة التى مرت بها على مدار العامين الماضيين.

وأوضح الليثى أن مصر تسير حاليا على طريق الإصلاح الاقتصادى، والدليل على ذلك نمو مؤشرات الاقتصاد وجهود الحكومة فى دعم التنمية الشاملة، بالتزامن مع وضع بيئة تشريعية وقانونية منظمة تحفز الاستثمار الأجنبى بمختلف قطاعات الدولة ومنها الاتصالات.

وأضاف عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية أن السوق المحلية تعانى حالة كساد منذ تعويم الجنيه، فى الوقت نفسه لا تطرح الحكومة مناقصات ومشروعات، على الشركات لتعويض خسائرها، ما دفعها للتوسع فى أسواق الخليج، التى تعانى أيضا من صعوبات بالغة، مستبعدا اتجاه الشركة نحو زيادة أسعار خدماتها، فى ظل تراجع حجم إنفاق الشركات، والمؤسسات على تكنولوجيا المعلومات.

ورأى تامر عبد النعيم، الرئيس التنفيذى لشركة الخليج للحلول التقنية، المتخصصة فى مجال أنظمة المعلومات العقارية، أن العام الحالى لن يشهد تحسنا كبيرا عن العام الماضى، إلا بعد انعقاد الانتخابات الرئاسية ووضوح الاتجاهات السياسية والاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.

واستنكر عبد النعيم تجاهل الدولة فى دعم صناعة البرمجيات بعكس صناعات أخرى منها السيارات، معتبرا أن قانون الاستثمار الجديد بمفرده ليس كافيا لجلب الاستثمارات الأجنبية، ولكن يجب إجراء إصلاحات إدارية شاملة على مستوى الوزارات والمؤسسات.

وعلق سيد إسماعيل، رئيس شركة «SI thechnologies» للحلول: «حالنا زى باقى الناس»، فقد لجأت الشركة إلى تخفيض العمالة، مع الزيادات المستمرة فى أسعار تكاليف التشغيل، كاشفا عن تراجع إيرادات الشركة للنصف بالتزامن مع عدم وجود مشروعات جديدة تغطى التكاليف التشغيلية، لذلك نسعى للتوسع فى أسواق شمال إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية، وهى تونس، والمغرب، والجزائر، وهو أمر صعب إذ استمرت الظروف على حالها.

وقالت طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط للاتصالات «MCS»، إن الشركات التى استطاعت تجاوز الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على مدار العامين الماضيين، قادرة على البقاء والتماسك فى 2018، لافتا إلى أنه من الضرورى تذليل البيروقراطية الإدارية، التى تواجهها عند قرار التوسع خارجيا، وافتتاح مكاتب لها بأسواق جديدة.

ورجح تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، بعد استقرار سعر صرف الدولار، لافتا إلى أن البترول والحكومة كانا من أكثر القطاعات الاقتصادية، إنفاقاً على تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى.

وشدد أيمن الرفاعى، رئيس شركة ix-dev البريطانية بمصر لحلول الحوسبة السحابية، على ضرورة تطوير منتجات جديدة تعتمد على تكنولوجيا الحوسبة وإنترنت الأشياء لمواكبة المتغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية.

وذكر الرفاعى أن شركته خصصت نحو %15 من إيراداتها تعادل مليون جنيه استرلينى؛ لتطوير أسواق المنطقة ومنها مصر على استيعاب أحدث صيحات التكنولوجيا العالمية ومنها الحوسبة الهجينة، وبناء قاعدة من العملاء، وشبكة من الموزعين على مستوى المحافظات فى مدن الدلتا والصعيد.

يشار إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» قد طرحت برنامجا فى 6 أبريل 2017، لتطوير أعمال «الصغيرة والمتوسطة»، بمجال البرمجيات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، خلال العام المالى 2018/2017، من خلال تسهيلات ائتمانية بحد أقصى 3 ملايين جنيه، وحزم تمويل مصرفية بأسعار فائدة تتراوح بين 5 و%7، إضافة إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على رفع ميزانية برنامج تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 25 مليون جنيه.



