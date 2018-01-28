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عقـــارات
البناء والتشييد ينتظر قانون المناقصات والمزايدات
الأحد 28 يناير 2018 03:00 م
حسن عبد العزيز
أخر الأخبار
حسن عبد العزيز
حسن عبدالعزيز: التشريع الجديد.. والعقد المتوازن دفعة قوية القطاع
محمود حجازى: الإصلاحات المحفزة تصطدم بتعقيدات صغار الموظفين
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أشرف عبدالحكم: الشركات حققت معدلات إنجاز قوية وطورت آلياتها ويجب تفعيل دور البنوك
بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق ومحمود ذكى:
يعد قطاع البناء والتشييد، الأكثر تأثراً بالتحديات الناتجة عن القرارات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال العام الماضى، وأسهمت فى تراجع معدلات تنفيذ المشروعات، وتسببت فى ظهور مشكلات سيولة.
وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يعد الأكثر تأثرا بتبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أسهمت فى تضاعف التكاليف الإنشائية والتنفيذية للمشروعات، وخلق فروقاً سعرية بين التكلفة الحقيقية، وأسعار المقاولة، والإضرار بمعدلات التنفيذ، وعدم قدرة عدد من الشركات على الاستمرار، وتخارج بعضها.
وأشار إلى أن شركات القطاع تعى جيداً ضرورة وأهمية تلك القرارات الإصلاحية للاقتصاد، إلا أن المشكلات المتراكمة المتمثلة في غياب العقود المتوازنة، وعدم قدرة قانون المناقصىات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فى الحفاظ على حقوق المقاولين، ومواكبة المتغيرات السريعة التى شهدها السوق، أدى إلى مضاعفة أضرارها.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى طفرة بالقطاع، وذلك صرف التعويضات للشركات التى تضررت من زيادة التكاليف بعد تحرير سعر الصرف، بما يسهم فى حل مشكلات السيولة، وإيقاف نزيف الخسائر.
ولفت إلى أنه يجرى حالياً مناقشة مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات، بمجلس النواب، يهدف لخلق علاقة متوزانة بين حقوق وواجبات المقاول، وجهة الإسناد، وإزالة السلبيات التى أضرت بالمقاول فى القانون القديم، كما يتضمن أيضا إقرار العقد المتوزان، ومن المتوقع تفعيله خلال العام الجارى.
وشدد على أن العام الجارى لن يشهد قفزات سعرية فى الخامات وتكاليف التنفيذ، كما أن استكمال مخطط طرح المشروعات الكبرى يسهم فى إنعاش القطاع، ويزيد عدد الشركات العاملة بالسوق.
وأوضح أن الاتحاد يتعامل مع شكاوى المقاولين، حال تعنت بعض جهات الإسناد فى صرف التعويضات، وتأخرها، لافتا إلى أهمية القضاء على البيروقراطية.
وأكد المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الدولة اتخذت إجراءات جيدة تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد، ومعالجة العديد من السلبيات التى عانى منها الاستثمار بمختلف القطاعات، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى لانخفاض معدلات التضخم، وجنى ثمار عدد من المشروعات الكبرى التى قامت الدولة بتنفيذها فى مختلف القطاعات.
وأوضح أن الإجراءات والقرارات الحكومية الإصلاحية، والتشريعات والقوانين الدافعة للاستثمار، تصطدم فى الغالب بتعقيدات صغار موظفى الجهات الإدارية، ووضع قيود تحول دون تنفيذها، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يعطل خطط التنمية.
وشدد على ضرورة ارتباط الإجراءات الإصلاحية ببرنامج زمنى للتنفيذ، تلتزم به مختلف الجهات الإدارية، مع تقييم أدائها ومحاسبتها حال تأخرت، بما يضمن تحقيق المستهدف من الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية.
وأشار إلى أنه على مستوى قطاع البناء والتشييد، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، بالإضافة لقانون التعويضات الذى يهدف لحل مشكلات الشركات التى تضررت من ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات، وهو ما سينعكس ايجابيا على القطاع، خلال العام الجارى.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن القطاع شهد طفرة ملحوظة خلال 4 سنوات، وظهر ذلك فى دخول شركات جديدة للسوق، وزيادة عدد المسجلين بالاتحاد، بنسبة تخطت %130، مقارنة بعام 2011، مشيرا إلى أن السوق شهد عودة عدد كبير من الشركات، مع بدء عمليات التنمية والتعمير خلال النصف الثانى من 2014، وطرح الدولة مشروعات قومية كبرى، تعد أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى، استمرار الطفرة بقطاع التشييد والبناء، ودخول شركات جديدة.
وأضاف أن الدولة تعى أهمية قطاع المقاولات، ودوره كشريك رئيسي فى تحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية، وهو ما ظهر فى حل مشكلاته، خلال العام الماضى، بإصدار قانون التعويضات، وإعداد قانون جديد للمناقصات والمزايدات، لافتا إلى أن بنوده ستركز على إلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة، حال حدوث أى خلافات بينها وبين المقاول، لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف، وأيضا اللجوء إلى الاتحاد باعتباره الأب الشرعى لشركات المقاولات.
وأوضح أن الغرض من قانون المناقصات والمزايدات الجديد، المساواة بين المقاول وجهات الإسناد، فى الحقوق والواجبات، وتلافى سلبيات القانون 89 لسنة 1998، الذى أضر بحقوق المقاول، وجعله الطرف الأضعف فى العلاقة التعاقدية.
وأكد المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونستركشن أند ديزاين «كونستك»، أن الثمار الايجابية للاصلاح الاقتصادى ستظهر خلال العام الجارى، مع تجاوز العديد من التحديات، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، واستقرار أسعار الخامات نسبيا، وصعوبة تحقيقها قفزات سعرية كبيرة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى، طرح أعمال جديدة فى العديد من المشروعات الكبرى، منها العاصمة الإدارية والعلمين، وهناك أعمال تعتزم شركات القطاع الخاص طرحها، ويساعد ذلك فى إحداث طفرة وانتعاشة بقطاع البناء والتشييد، الذى عانى خلال السنوات الأخيرة من نقص الطروحات، أي ستساهم هذه الانتعاشة فى تحقيق أبعاد اجتماعية واقتصادية على الأجل الطويل والقصير، وتوفير فرص لآلاف الأيدي العاملة من الأيدى العاملة.
وشدد على أن العديد من شركات القطاع طورت ألاتها ومعداتها، كما رفعت كفاءة العاملين بها، واستعانت بآخرين ذوى خبرات لمواكبة التغيرات السريعة فى القطاع، وضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة.
وأكد أن الشركات استطاعت رغم تحديات العام الماضى، إثبات كفاءتها وجديتها فى تنفيذ المشروعات الكبرى، ومنها العاصمة الإدارية، والوصول إلى معدلات إنجاز غير مسبوقة، لافتا إلى ضرورة حل المشكلات التى تواجه قطاع المقاولات، وإلزام جهات الإسناد، خاصة شركات القطاع الخاص باتباع العقود المتوازنة، التى تضمن الحفاظ على حقوق الطرفين.
ولفت إلى أهمية تحرك البنوك والمؤسسات المصرفية، لتوفير التمويل والتسهيلات البنكية للشركات الجادة، المالكة لسابقة أعمال قوية، لدعم قدرتها التنافسية، وتنفيذ المشروعات.
وأكد المهندس عليوة شلبى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى نشاطا ورواجا، مع إقرار قانون المناقصات والمزايدات، وتطبيق العقد المتوازن.
وأشار إلى أن صعوبة تدبير بعض جهات الإسناد مبالغ التعويضات، قد تكون إحدى العقبات أمام الشركات.
مبيعات عقارية جيدة واستثمارات أجنبية مرتقبة
أكد خبراء تسويق عقارى، تخلص القطاع من جزء كبير من التحديات الاقتصادية، وتحقيق مبيعات جيدة، رغم ارتفاع الأسعار بمتوسط «30 - %50»، متوقعين انطلاقة ملحوظة خلال العام الجارى، بالتزامن مع طرح مشروعات جديدة، وظهور ملامح أخرى كبيرة مثل العاصمة الإدارية، والعلمين.
قال محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر مصر للتسويق العقارى، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، خلال العام الماضى، أسهمت فى رفع أسعار الوحدات العقارية، بنسبة «30 - 50 %»، وواجهت الشركات فى البداية تحديات تسويقية، إلا أن القطاع استطاع استيعاب تلك المتغيرات، وسيكون العام الجارى، عام الاستقرار السعرى، ولن يشهد زيادات ممماثلة للعام المنقضى، موضحا أن الزيادات ستكون فى حدود 15 - %20 وهى نسبة سنوية طبيعية.
وأوضح أنه مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة، خلال العام الجارى، ستعود شريحة كبيرة من راغبى شراء العقارات بغرض الاستثمار، لافتا إلى أن هناك مناطق ستشهد ارتفاعات سعرية ملحوظة، خلال العام الجارى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التى تتسم بمميزات نسبية منها توافر الخدمات الكبرى، والبنية التحتية التى نُفذت على أعلى مستوى، وهى قريبة من العين السخنة والقاهرة.
ولفت إلى أن توسعات الشيخ زايد، و6 أكتوبر، ستشهد انطلاقة سعرية كبرى، تعززها عروض الشركات على الأراضى المطروحة بنظام الشراكة، ومن المتنظر أيضا طرح وتنفيذ أحد مشروعات الشراكة الكبرى بين الدولة و«بالم هيلز»، بما يسهم فى رفع القيمة المضافة لمدينة أكتوبر.
وأشار إلى أن اطلاق مشروعات شراكة، خلال العام الجارى، وطرح وحدات جديدة، سيسهم فى إنعاش القطاع، مع سرعة التنفيذ فى ظل عدم التزام الشركات بدفع أقساط للأراضى، وتوجيه كامل السيولة لأعمال الإنشاء.
وأكد محمود حليمو، العضو المنتدب لشركة مكانك العقارية، أن القيادة السياسية حرصت على تأهيل المناخ الاقتصادى لجذب استثمارات جديدة، وذلك عبر تنفيذ مشروعات مرافق وبينة أساسية كبرى، وبمستوى يلائم متطلبات رؤوس الأموال، كما تم تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى، كالعاصمة الإدارية، والعلمين، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مثل تحرير سعر الصرف، وإصدار قانون الاستثمار وحوافزه، ومعالجة السلبيات الاقتصادية التى أسهمت فى ضعف الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحسنا فى إجراءات إصدار التراخيص، والقرارات الوزارية، والحد من البيروقراطية.
وأوضح أن الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، ستشهد استقرارًا سعريًا فى العقارات، وستحدث ارتفاعات طبيعية خلال الأشهر التالية، مشيرًا إلى أهمية إعداد الشركات دراسات تسعيرية منضبطة، لضمان تحقيق المبيعات المستهدفة، وأكد أن العام الجارى سيشهد تنافسًا شرسًا بين الشركات العقارية، فى ظل زيادة المعروض من الوحدات وتنوع المشروعات.
وأشار إلى أن الحصول على وحدات بمناطق جديدة، وبالمراحل الأولى من المشروعات، هو الخيار الأمثل للعملاء الراغبين فى الشراء بغرض الاستثمار.
التمويل والطاقة أبرز تحديات مواد البناء و«التصدير» يجنى عوائد القرارات الاقتصادية
أقرّت الحكومة المصرية، فى الفترة الأخيرة، عددًا من القرارات، ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى، تمثلت فى تعويم الجنيه، وتحريك أسعار المحروقات، وتحريك أسعار الفائدة بالبنوك، بالإضافة إلى عدد آخر من الإجراءات.
ورصدت «المال» مع مصنّعى مواد البناء، التحديات التى واجهتهم بعد تلك القرارات وتأثيرها على القطاع، وفرص النمو خلال عام 2018 وتوقعاتهم لمعدلات الإنتاج خلال العام الحالى.
يقول الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة المواد العازلة، إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية كان لا بد منها رغم تأثر قطاع مواد البناء بالكامل، مشيرًا إلى أنها تعد أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى للنمو بالدولة بعيدًا عن الدعم.
وأضاف الدسوقى أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع طرح التنمية الصناعية عددًا كبيرًا من الأراضى، أسهما فى دخول شرائح جديدة برءوس أموال صغيرة ومتوسطة، وهو ما نتج عنه صناعات مغذية تخدم مصانع مواد البناء، مشيرًا إلى أن الغرفة وضعت استراتيجية لتنمية القطاع خلال العامين المقبلين حتى عام 2020، وتستهدف من خلالها النمو بنسبة سنوية تقدر بنحو %3.
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن عام 2018 سيشهد نموًّا فى عملية الإنتاج، واستهداف زيادة الصادرات والدخول فى عملية إعمار الدول العربية نتيجة الحروب.
ولفت إلى أن هناك شركات تأثرت بصورة كبيرة من تلك القرارات، والتى أدت إلى وجود بعض الخسائر عن تلك الفترة، لكن مع ثبات أسعار المواد الخام، واستقرار أسعار الصرف بدأت فى وضع خطط تستهدف النمو بدءًا من العام الحالى 2018.
وعن مطالب الغرفة خلال العام الحالى لتعظيم الإنتاج وزيادة فرص التصدير، أكد أنه يجب على الدولة دعم الصادرات خلال الفترة الحالية، خاصة أن سعر المنتجات المصرية منافِسة فى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز فحص واختبار للمنتجات بما يتناسب مع المواصفات العالمية.
ونوه بأن مواد البناء تحتاج لمراكز تدريب وتأهيل العمالة؛ للإرتقاء بالمنتج النهائى والمساعدة على التصدير، وهو ما يخلق نموًّا حقيقيًّا للقطاع.
أما المواد العازلة فأوضح رئيس الشعبة أن حجم صادرات القطاع بلغت حوالى 14 مليون دولار خلال 2017، بزيادة طفيفة على 2016، متوقعًا زيادتها بصادرات المواد العازلة بنهاية العام المال الحالى 2017/ 2018.
وذكر أن شعبة المواد العازلة استهدفت فى تصديرها العديد من الدول، وحظيت المملكة العربية السعودية وإيطاليا بالنصيب الأكبر منها، مع عدد من دول أوروبا وأمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن الشعبة تستهدف فتح أسواق جديدة خلال العام الحالى لزيادة التصدير.
وألمح إلى أن إنتاج المصانع يغطى احتياجات السوق المحلية بالكامل، والتى تستحوذ على أكثر من %60 من الإنتاج.
بينما يقول المهندس شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن قطاع السيراميك واجه تحديات كبيرة منذ القرارات الاقتصادية، والتى أدت إلى إعاقته فى المنافسة بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أن من أهم التحديات التى واجهت القطاع محاسبة مصانع السيراميك بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من صناعات أخرى تحاسَب بسعر 4.5 دولار، كما أن تلك المحاسبة تتم بالدولار وليس بالجنيه، مما يزيد خسائر القطاع.
وأشار إلى أن رفع أسعار الغاز تسبب فى تراجع الصادرات خلال الفترة من 2013 إلى 2016، وخسرت مصر فرصًا تصديرية بحوالى 145 مليون دولار سنويًّا، مطالبًا وزير الصناعة بالتراجع عن تلك الزيادة التى تم فرضها للمليون وحدة حرارية.
وأوضح أن استمرار تسعير الغاز عند 7 دولارات قد يؤدى إلى خروج السيراميك المصرى من سوق المنافسة العالمية وحرمان خزينة الدولة من عائد الصادرات وتكبد خسارة ضخمة بالعملة الصعبة فى استيراد سيراميك من الخارج وبطالة محتملة لعدد هائل من العمالة، فقد لا تستطيع المصانع المحافظة على عمالها مع كل تلك المشاكل، مما قد يضطرها لإيقاف بعض خطوط الإنتاج وتسريح عمالها.
ولفت إلى أن خفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار يزيد من تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية %100، وتقليل تكلفة الإنتاج ومن ثم انخفاض سعر البيع، مما يؤدى لازدياد الصادرات، وزيادة الضرائب التى تسددها شركات السيراميك للدولة بحوالى 3 مليارات جنيه سنويًّا وحصول الدولة على عائد تصدير بحوالى 70 مليون دولار سنويًّا، ويزيد الصادرات بنسبة %50 من قيمتها الحالية مع توفير حوالى 20 مليون دولار سنويًّا، نتيجة انخفاض الاستيراد إلى نصف قيمته الحالية.
ويقول المهندس على سينجر، رئيس شعبة الحراريات باتحاد الصناعات، إن مصانع الطوب تواجه أزمة حقيقية بسبب عدم قدرة المصانع على تطوير خطوط إنتاجها، مشيرًا إلى أن الشعبة أعدّت استراتيجية لعملية التطوير، لكن ضعف التمويل أدى إلى توقف تنفيذها، خاصة أن عوائد الصناعة لن تغطى تكاليف التطوير.
وأضاف رئيس الشعبة أنه رغم مشكلات القطاع فإن السوق فى تحسن طفيف، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير حوالى 50 مصنع طوب، تصل تكلفة خطوط إنتاجها إلى حوالى 150 مليون جنيه لكل مصنع، لكن مع ضآلة مكاسب القطاع فإن المصنعين غير قادرين على تمويل عملية التطوير، لذلك تعد صناعة الطوب فى مصر بدائية، مقارنة بالدول الخارجية.
وعن مطالب القطاع من الدولة لتطوير صناعة الطوب أكد رئيس الشعبة حاجته لمساندة الجهات الممولة من خلال زيادة الحد والآجل الائتمانى، وكذلك الوقت الائتمانى، وتقنين أوضاع منطقة عرب أبو ساعد والصف ومنطقة جرزة وتحويلها إلى مناطق صناعية.
وأشار إلى أن الشعبة طالبت فى الاستراتيجية التى وضعتها تطبيق المواصفة والجودة على الإنتاج، من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة، خصوصًا أن هناك عددًا من المصانع لا تهتم بالمواصفة فى ظل عدم وجود إلزام من الهيئة.
وأوضح أن مصانع الطوب أنتجت ما يقارب 7 مليارات طوبة خلال 2017، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصانع الطوب تبلغ حوالى 15 مليار طوبة سنويًّا، حيث تتراوح أسعار الطوب الطفلى بين 350 و600 جنيه لكل ألف طوبة، فى حين تتراوح أسعار الألف طوبة الإسمنتى بين 750 و950 جنيهًا.
ويقول الدكتور وليد جمال، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن العام الماضى 2017 شهد زيادة كبيرة بحجم صادرات مواد البناء، ووجود أسعار تنافسية كبيرة مع المنتجات الخارجية، وهو ما أسهم فى زيادة الصادرات بنسبة تقدر بنحو %7.
وأضاف جمال أن الصادرات المصرية من مواد البناء بلغت حوالى 5 مليارات دولار، واحتلت الصناعات المعدنية المرتبة الأولى فى المنتجات المصدرة بحصة بلغت 680 مليون دولار.
وعلى صعيد الدول أكد جمال أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى، بإجمالى استيراد للمنتجات المصرية بقيمة تتجاوز المليار دولار، تلتها الصين وعدد من الدول الأوروبية.
وتوقّع رئيس المجلس التصديرى أن تشهد الصادرات المصرية زيادة بنسبة تتراوح بين 13 و%15، مقارنة بالعام الماضى 2018، ولا سيما مع فتح أسواق جديدة بالخارج، مثل السوق الإفريقية والتى يعد من الأسواق الواعدة.
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