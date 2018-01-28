مشروعات الدولة جنبت القطاع العقاري تداعيات الإصلاح

الإصلاحات عالجت سلبيات مزمنة.. وبدء جنى الثمار فى النصف الثانى

ممدوح بدر الدين: تنفيذ مشروعات كبرى أنقذ الاقتصاد من الركود

فتح الله فوزى: قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية خطوة إيجابية والنشاط شهد تدفق رؤوس أموال جديدة

درويش حسنين: الإجراءات تاريخية لكنهما تأخرت كثيراً.. والعام الجاري سيشهد انتعاشة





بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق ومحمود ذكى:

واجه القطاع العقارى عدد من التحديات الصعبة، خلال العام الماضى، بعد تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الوقود، ورفع سعر الفائدة، أثمرت عن مضاعفة التكلفة على الشركات، التى واجهت أيضا بعض الصعوبات التسويقية.

أثبتت شريحة كبيرة من شركات التطوير والتسويق والمقاولات ومواد البناء، قدرة القطاع على تخطى تلك التحديات، بما يعكس قوته، وصحة قرارات الإصلاح القتصادى، وتوقيتها السليم.

وتتوقع شركات القطاع أن يشهد العام الجارى، استمرار ظهور النتائج الايجايبة لبرنامج الاصلاح، وجذب استثمارات جديدة، مع انخفاض أسعار الفائدة، ووسط ترقب إصدار عدد القوانين والإجراءات الهامة، مثل قانون المناقصات والمزايدات، والعقد المتوازن.

انعكست إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى صدرت نهاية 2016، وخلال العام الماضى، على شركات التطوير العقارى، تاركة العديد من التحديات، مثل ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات، وغياب الرؤى، كما تركت عددا من النتائج الايجابية.

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطوات الإصلاح، بنهاية 2016، وخلال العام الماضى، كانت ضرورية لعلاج سلبيات الاقتصاد المصرى فى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن العام الماضى، شهد العديد من التحديات التى لازمت تلك الخطوات، متوقعا بدء جنى الثمار، وتحقيق جزء من النتائج المستهدفة، خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وقال إن الشهور الأخيرة أظهرت نجاح نسبى للإجراءات الاقتصادية، مشيرا فى هذا الصدد إلى تقارير البنك الدولى، التى أشادت بما تحقق، وبخفض معدلات التضخم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى خفض فائدة الإيداع والإقراض، ما يسهم فى دفع عجلة الاستثمار، خاصة بالنشاط العقارى، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة رغم ضرورة رفعها، إلا أها أثرت سلبيا على استثمارات القطاع، وذلك بزيادة الأعباء المالية على أقساط الأراضى، وصعوبة الحصول على أخرى جديدة، أو قروض بنكية، وتفضيل شريحة من العملاء توجيه مدخراتهم إلى الودائع البنكية.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة، يسهم تلقائيا فى إعادة إقبال تلك الشريحة إلى العقار مجددا، باعتباره مخزن آمن للقيمة، والأكثر قدرة على تحقيق عوائد مرتفعة، ويسهم فى تحقيق عوائد جيدة للشركات العقارية، خلال 2018.

وشدد على أن المشروعات الحكومية فى البنية الأساسية، والطرق، والكبارى، والمدن الجديدة وغيرها، خلال العام الماضى، انقذت الاقتصاد من سلبيات تحرير سعر الصرف، وساهمت فى تدوير واستثمار الودائع البنكية، وتشغيل العمالة، وإنقاذ الاقتصاد من الركود، متابعاً: «القطاع الخاص لم يكن يستطع العمل والإنتاج بالطاقة المطلوبة لمنع الركود، مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتحديات التى لازمت قرارات الإصلاح».

ولفت إلى أن تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص، خلال العام الجارى، يسهم فى دفع عجلة الإنتاج، وخفض معدلات التضخم.

وأكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، سينعكس ايجابيا على جميع القطاعات، من حيث زيادة التدفقات

الاستثمارية، وتحسن معدلات النمو الاقتصادى، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، متوقعا أن يؤتى بثماره قريبا، مضيفا أن قانون الاستثمار، ولائحته التنفيذية، خطوة ايجابية تعالج العديد من سلبيات مناخ الأعمال المصرى، مؤكدا ضرورة وضع آلية تحمى التعاقدات المبرمة، مع تفعيل أليات فض المنازعات.

وأضاف أن المشروعات الكبرى مثل مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية والعلمين، تسهم فى توفير فرص استثمارية كبرى لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة، تدفق استثمارات عربية جديدة، بفضل الطفرة والنشاط الملحوظ الذى شهده سوق العقارات، نتيجة تزايد الطلب بمعدلات ملموسة، تصل إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سنويا، تلبى منه الحكومة نحو %90، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى، فيما يوفر القطاع الخاص %10 من الاحتياجات بما يعادل نحو 70 إلى 80 ألف وحدة.

وشدد على أن القطاع استطاع تجاوز تحديات ارتفاع التكلفة، عقب التعويم، خلال العام الماضى، والتى تخطت %40 فى المتوسط ببعض المشروعات، وهو ما يعكس قدرة السوق على تحقيق انتعاشة كبرى، خلال العام الجارى.

وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن أى إصلاحات اقتصادية يتبعها تحديات وأعباء صعبة، يشعر بها المواطن على الأجل القصير، إلا أنه سرعان ما يتم تجاوزها، وتحقيق النتائج المرجوة، خاصة أن القيادة السياسية قامت باتخاذ إجراءات مدروسة ومحسوبة وبصورة تدريجية، وأكد أن الإصلاحات تأخرت كثيرا.

وأوضح أن الاقتصاد تمكن من استيعاب بعض التحديات، عقب تعويم الجنيه، وظهور القيمة الحقيقية للعملة المحلية، أمام العملات الأخرى، فالسوق حاليا تشهد استقراراً يعكس التعافى، وقرب الوصول إلى الأسعار والقيم العادلة.

وأشار إلى أن العام الجارى سيشهد انطلاقة كبرى للعديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أنه عقب التعويم لجأت الشركات إلى رفع أسعار وحداتها، لتعويض جزء من زيادة التكلفة، وهو ما أحدث بعض المصاعب التسويقية، لكن القطاع استطاع التغلب على تلك التحديات، خلال النصف الثانى من العام الماضى، محققا مبيعات كبيرة تفوق الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن العام الجارى لن يشهد قفزات سعرية كبيرة، وسينعكس ذلك بصورة ايجابية على الطلب، والإقبال على المشروعات العقارية، كما أن الثقة فى القيادة السياسية، يدفع نحو تنفيذ مشروعات جديدة، تسهم فى لإنعاش القطاع.

وأكد المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى مثلت اللبنة الأولى نحو تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى أن تلك القرارات تأخرت أكثر من 60 عامًا، وتعمدت الحكومات والرؤساء السابقين تجاهلها للحفاظ على شعبيتهم، وهو ما يُحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز زيادة الإنتاج، وتقليل معدلات الاستهلاك، على اعتبار أن ذلك الحل الأمثل لتجاوز التحديات الاقتصادية بسلام، وتحقيق النتائج المستهدفة.

وأوضح أن القرارات الاقتصادية رغم تأثيرها المباشر على القطاع العقارى، من حيث رفع التكلفة، إلا ان الشركات تمكنت من عبور الأزمة، خلال العام الماضى، وحققت مبيعات جيدة، حفزتها نحو استكمال خطتها الاستثمارية، والإعلان عن مشروعات جديدة، وتوقع أن يشهد العام الجارى طفرة فى حجم الأعمال المنفذة، ودخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق، وزيادة حجم المبيعات.

وأشار إلى أن التنوع الحالى فى الفرص الاستثمارية بالقطاع العقارى، مع الإعلان عن مدن جديدة كالعاصمة، والعلمين، ومدن الصعيد، وغيرها، يسهم فى تحفيز الرغبات الاستثمارية.

كما أشار إلى أن الشركات العقارية الكبرى، لم تُحمل زيادة التكلفة بالكامل على أسعار الوحدات خلال العام الماضى، بما أسهم فى الحفاظ على معدلات الطلب، والتنفيذ، وإنقاذ السوق من الركود.

وشدد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، على أن العام الجارى سيشهد جنى ثمار إجراءات إعادة بناء الاقتصاد، والتى عالجت سلبيات استمرت سنوات طويلة، وأضرت بالتوازن الاقتصادى.

وأوضح أن القطاع العقارى خلال النصف الثانى من العام الجارى، سيشهد رواجًا ملحوظًا فى الطلب، وكذلك طرح مشروعات عديدة من المطورين، متوقعا إقبال شريحة عملاء السوق الثانوية، عقب الانخفاض المتوقع فى أسعار الفائدة، بما يدفع المبيعات، ويحفز الشركات على تفعيل خططها الاستثمارية، والتوسع فى الحصول على أراض جديدة.

وأشار إلى أن الشركات العقارية ذات الخبرات الكبيرة لم ترفع أسعار الوحدات السكنية، بنفس الزيادة الحقيقة فى أسعار التكلفة، لكنها لجأت إلى الزيادة التدريجية، وهو ما أسهم فى الحفاظ على معدل طلب جيد.

وأوضح أن رغبة تلك الشركات فى الاستثمار والتوسع، مؤخرا، يعكس ثقتها فى برنامج الإصلاح، وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة.

وتوقع أن يشهد العام الجارى ارتفاعات طبيعية فى أسعار العقارات، لن تتخطى 20 %، نتيجة لاستقرار أسعار الخامات والعملة .

وقال المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن إجراءات الإصلاح، رغم التحديات، المتمثلة فى ارتفاع أسعار الخامات، ومدخلات الإنتاج، وأعمال الكهروميكانيك، كانت ضرورية لتحفيز الاقتصاد، وإنقاذه من سلبيات متراكمة، أسهمت فى الإضرار بمعدلات التنمية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جنى الثمار، وتحقيق نهضة اقتصادية، خاصة مع الاكتشافات الأخيرة للبترول والغاز، وكذلك افتتاح عدد من المصانع، والمشروعات التنموية الكبرى، التى تمثل دفعة قوية تسهم فى تشغيل المزيد من العمالة، وتحقيق النمو الاجتماعى.

وأضاف أن مشروعات البنية الأساسية والمرافق التى نفذتها الدولة، مؤخراً، انعكست ايجابيا على القطاع العقارى، فرفعت القيمة المضافة للأراضى، والمشروعات العقارية، وخلقت نقاط جذب جديدة للكتل السكانية، وعلى سبيل المثال فقد استفادت شركة مصر الجديدة من حركة التنمية والطرق الجديدة التى تم تنفيذها لخدمة العاصمة الجديدة، عبر مشروعها «نيو هليوبوليس»، القريب من المشروع، ما ساعد فى رفع أسعار أراضيه، وتنامى رغبات العملاء فى الحصول على وحدات.

ولفت إلى أن الشركة تتولى حاليا تنفيذ مشروعات مرافق كبرى، منها محطة طاقة كهربائية، وأخرى معالجة صرف صحى ثلاثى، تتوافق مع اتجاهات الدولة فى إعادة تدوير المياه، وتقليل الهادر.

وأوضح أن الشركة القابضة للبناء والتشييد، اتخذت خلال السنوات الماضية، عددا من الإجراءات التى أسهمت فى تحسين الأداء، وتحويل الخسائر إلى أرباح وفوائض مالية، وتنفيذ مشروعات كبرى تتلائم متغيرات واحتياجات السوق، بما يمثل إضافة قوية للاقتصاد.

وأوضح الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن ثبات سعر الصرف عقب تعويم الجنيه، أحد الايجابيات التى لمسها السوق سريعا، وسهلت مهمة المستثمرين فى وضع الدراسات الاقتصادية، والميزانيات الخاصة بتنفيذ المشروعات، كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية، أسهم فى إكساب العقار المصرى قيمة مضافة بين الأسواق المنافسة، لقدرته على تحقيق أعلى عائد للاستثمار.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص، واتخاذ إجراءات فعلية لدفع ملف تصدير العقار، والاستفادة من قدرته على تحقيق عوائد قد تصل إلى 25 مليار دولار سنويا، ليصبح العقار أعلى مصدر للنقد الأجنبى فى مصر.

ولفت إلى ضرورة وضع استراتيجة متكاملة للمشاركة بالمعارض العالمية، لدعم تصدير العقار، والبيع لغير المصريين، موضحا أن المحاولات الفردية من الشركات العقارية فى هذا الصدد لم تؤت ثمارها المطلوبة، ولابد من تواجد الدولة.



