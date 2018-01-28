عبد العال: مصر ستشهد التحاق قاضيات بمجلس الدولة قريبا

مجلس الدولة



ياسمين فواز



قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية لديها إرادة فى تمكين المرأة المصرية، خاصة أن نسبة النساء أعلى بكثير من الذكور.



وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة، أن الشيء الوحيد الذى تخلفت مصر فيه بشأن المرأة عن العالم، متعلق بعدم تعيينها كقاضية، وأيضا الالتحاق بمجلس الدولة، وهذا الأمر سيحدث قريبا وفى القريب العاجل.



جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستعد لمناقشة مشروع قانون تعيين المرأة في الجهات القضائية الذي تقدمت به النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واحاله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الي اللجنة لدراسته.



وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن "تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعيين القضاة"، فيما تنص المادة الثانية على إلغاء أي نص آخر يخالف نص المادة الأولى.



وتنص المادة الثالثة على إبطال أي مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الأولى.



من جانبها أكدت النائبة نادية هنرى مقدمة مشروع القانون انها عقدت مائدة مستديرة مع عدد من الاستشاريين وخبراء في الشأن القضائي بشأن مشروع القانون، تمهيدا لمناقشات البرلمان الي سيحضرها ايضا عدد من المتخصصين في هذا الشأن.



ونوهت الي أن الهدف من القانون هو تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014، والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية،في ظل استمرار تعنت ورفض بعض الجهات القضائية تعيين الإناث، خاصة مجلس الدولة.