حرس الحدود تحبط محاولات جديدة للتهريب عبر الحدود

قوات حرس الحدود

بدور إبراهيم:



نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط عدة محاولات للتهريب واختراق الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، حيث تمكنت من ضبط 16عربة دفع رباعى وربع نقل على الحدود الغربية بهما حوالى 32 ألف قاروصة سجائر مسرطنة و300 ألف قرص مخدر و50 كجم لجوهر الحشيش و2000 عبوة من الأدوية المغشوشة والأدوات الطبية المهربة وأجهزة إتصال بالأقمار الصناعية.



كما تم القبض على 20 فردا من المهربين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضبط 12 فرد أثناء محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية، كذلك ضبط مركب صيد بمنطقة القصير بالبحر الأحمر عثر بداخلها على300 لفافة لنبات البانجو المخدر.



يأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض إستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.