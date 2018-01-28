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سيـــاســة
عبد العال: أتمنى أن يكون رئيس الوزراء امرأة
الأحد 28 يناير 2018 02:37 م
علي عبد العال البرلمان
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علي عبد العال البرلمان
ياسمين فواز:
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يتمنى أن تكون المرأة فى مصر رئيس وزراء، مضيفا أنه كان فى مجالس برلمانية فى الماضى، ولم يكن حضور السيدات النائبات بهذا الحضور.
جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى، السعى نحو تمكين المرأة المصرية، وذلك فى إطار التجربة الديمقراطية التى تمارسها مصر خلال الفترة الأخيرة.
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