النور: يجب إنهاء الطوارئ وتجديد الخطاب الديني

مؤتمر النور لتأييد السيسي 2



سلوي عثمان



أعلن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، عن مجموعة من البنود التي اعتبرها رؤية للحزب، والتي طالب الرئيس القادم بتنفيذها بعد نجاحه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحزب.



وأكد مخيون ضرورة إنهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت، وأيضا تحسين أوضاع السجون، والتأكيد على أهمية عدم مد فترات الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.



وعن ملف الإرهاب، أوضح مخيون أنه من القضايا الخطير التي تهدد المجتمع، ويجب على النظام سد الثغرات التي تؤدي لنجاح مثل هذه العمليات، وأيضا ضرورة التعاون بين الأزهر والكيانات الإسلامية المعتدلة لتجديد الخطاب الديني، وأيضا نشر التعليم بالأماكن الفقيرة.



وفي المجال السياسي، شدد مخيون على أهمية تفعيل النصوص الدستورية القائمة على التعددية الحزبية وعدم عرقله الأحزاب والإعلاء من العمل الفردي على حساب العمل الحزبي الجماعي.



وأضاف أن من أهم النقاط التي يجب أن يأخذها الرئيس القادم بناء الإنسان المصري، وأيضا الاهتمام بالشأن الخارجي والمسلمين في كل مكان، مشيرا إلى أن المطلب الأهم بالنسبة لحزب النور هو تأكيد المرجعية الإسلامية العليا في جميع نواحي الحياة، وتنقية القوانين مما هو غير إسلامي.