الشرقاوى والرواية أولى ندوات المحور الرئيسى بمعرض الكتاب

معرض الكتاب

علي راشد



أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49 مساء أمس ندوة بالمحور الرئيسي للمعرض تحت عنوان "الشرقاوى والرواية" بمشاركة النقاد: الدكتور حسين حمودة، الدكتور ثريا العسيلى، الدكتور محمد بدوي.



بداية قال الناقد الأدبي الدكتور محمد بدوى إن عبد الرحمن الشرقاوى شاعر ومؤلف ومفكر، وأحد أهم من أسسوا للكتابة الروائية، خاصة الكتابة عن الريف، كما يعتبر أحد أهم من أسسوا الشعر الحر والمسمى بشعر التفعيلة، فلم يكن يكتب الفن الإبداعى فقط، بل كانت له مواقف سياسية، وهو الأمر الذى جعله أحد القلائل الذين نصنفهم ضمن من أثروا فى التاريخ بمؤلفاته العظيمة.



وأضاف أن عبد الرحمن الشرقاوى كان له صلة وثيقة بكل ما كان يمور به المجتمع المصرى فى فترة الأربعينيات ، فقد كان معبرا عن الاتجاه العلمانى، ولكنه كان مثقفا علمانيا وثيق الصلة بالأدب العربى ، بعكس المثقفين العلمانيين.



مشيرا إلى أن عبد الرحمن الشرقاوى يعتبر أحد أهم الأعلام الذين صاغوا الاتجاهات الثقافية المصرية الحديثة، وقد ناضل من أجل قيم شديدة الوضوح، والمتمثلة فى قيم العدالة والحرية والحلم بوطن واضح مختلف، وقد برز هذا فى كل أعماله، كما وضح فى أسلوب إدارته للمؤسسات الصحفية وعلى رأسها مؤسسة روز اليوسف.



ولفت إلى أن اختيار عبد الرحمن الشرقاوى كشخصية للمعرض هذا العام، هو أمر محمود من هيئة الكتاب، خاصة أنه أحد أهم الأعلام فى الثقافة المصرية وأحد أهم رموزها ممن لم يلقوا حظهم فى التكريم.



ومن جانبها قالت الناقدة الأدبية الدكتورة ثريا العسيلى إن عبد الرحمن الشرقاوى يعد أحد أهم من كتبوا للمسرح والشعر والنثر فى تاريخ مصر الحديث، فقلم الشرقاوى لم يبعد أبدا عن التعبير عن الرغبة فى الحرية ونصرة الفقراء والتعبير عن آلامهم فى كل أعماله المسرحية والشعرية والروائية.



مضيفة أن عبد الرحمن الشرقاوى كان مهتما بأن تصبح كلمته مسخرة لخدمة البسطاء والفقراء، فقد كان دائما ما يقول إن الكلمة قد تقود إلى الجنة أو النار، والكلمة فرقان بين نبى وبغى، باعتبارها حصن الحرية، وقد كان الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوى يشعر بمسئولية كبيرة تجاة الكلمة التى يكتبها ويهتم بها كثيرا.



وأردفت أن رواية الأرض التى كتبها عبد الرحمن الشرقاوى والتى تجسدت فى فيلم سينمائى شهير من بطولة الفنان الكبير محمود المليجى، كانت معبرة بشكل كبير عن القهر الذى تعرض له الفلاحون من الاقطاعيين فى عهد حكومة "صدقى باشا"، حيث جاءت الرواية للتعبير عن الظلم الذى وقع على هؤلاء الفلاحين فى محاولة منه لرفع الظلم عن المظلومين، وقد حاول الشرقاوى التعبير ايضا عن واقع المجتمع فى روايته "الشوارع الخلفية" والظلم الذى كان يتعرض له أهالى القاهرة فى الأحياء البسيطة، فقد كان يسعى فى جميع اعماله للمناداة بالكرامة والحرية ورفع الظلم ، والحياة الكريمة للمواطن المصرى ، وقد أثرت روايته بشكل كبير فى تاريخ الرواية العربية.



فيما قال الدكتور حسين حمودة الناقد الأدبي إن تجربة عبد الرحمن الشرقاوى تحمل ملامح لاتزال مهمة خاصة فى هذا العصر وربما العصور القادمة، وهذا نظرا لأن روايات عبد الرحمن الشرقاوى تتميز بالمواكبة والمعاصرة للأزمان المختلفة، فقد تجاوز بأعمالة الروائية الزمن الذى كتب فيه هذه الأعمال فى الخمسينيات من القرن الماضى.



وأضاف أخيرا أن هناك مجموعة من القيم الأساسية فى تجربة عبد الرحمن الشرقاوى فى الروايات الأربع التى كتبها طوال حياته ، وأهمها قيمة امتلاء الزمن التى تجعل شخصيات أعماله مليئة بالحياة، إضافة إلى قيمة التعدد والتى تتجلى فى كل صفحة من صفحات رواياته من خلال تنوع واختلاف تلك الشخصيات والذى قد يختلف كثيرا عن توجهات الشرقاوى.