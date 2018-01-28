البرلمان يقر تعديلات سجل المستوردين نهائيا

البرلمان

ياسمين فواز:



وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب عمرو غلاب وآخرين، بتعديل القانون 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين، وذلك بشكل نهائى.



ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة للمادة 2 من قانون سجل المستوردين، تتضمن إقرار مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى المادة.



وقال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ومقدم المشروع، إن القانون 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، الصادر فى مارس 2017، منح أصحاب بطاقات الاستيراد مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم، ثم صدرت اللائحة التنفيذية فى يونيو الماضى.



من جانبه تعجب النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من إقرار البرلمان لتعديل قانون سجل المستوردين رغم عدم مخاطبة اللجنة من قبل أي جهة بهذا الأمر، مؤكدا أن إجراء تعديل يجب أن يتم بناء على طلب مكتوب من الغرف التجارية.



وتساءل الجوهرى، في تصريحات لـ"المال": لماذا لم تتم مناقشة المدة الموجودة في القانون قبل إقراره من المجلس في الدور الثاني بدلا من إجراء هذا التعديل؟"، مشيرا إلي أن إجراء تعديل علي القانون أمر غير واضح، ويثير تساؤلا حول خدمة زيادة هذه المدة لشركات بعينها.