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ثقافة وفنون
برنامج 8 الصبح يطلق وصل صوتك على dmc
الأحد 28 يناير 2018 01:53 م
لوجو dmc
أخر الأخبار
لوجو dmc
رحاب صبحى
فى إطار حركة التطوير الجديد فى برنامج "8 الصبح" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc.
أطلق البرنامج خدمة جديدة للمواطنين لتلقي الشكاوى والتواصل مع المسئولين لحلها واختار القائمين على البرنامج اسم "وصل صوتك" للخدمة التى تعتمد على الحصول من المواطنين على شكاواهم والتحرك من جانب فريق عمل البرنامج لعرضها على المسئولين لتخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك فى اطار حرص البرنامج والمؤسسة الاعلامية عن ترسيخ مبدأ ودور الإعلام الأساسى لديهم.
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