برنامج 8 الصبح يطلق وصل صوتك على dmc

لوجو dmc

رحاب صبحى



فى إطار حركة التطوير الجديد فى برنامج "8 الصبح" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc.



أطلق البرنامج خدمة جديدة للمواطنين لتلقي الشكاوى والتواصل مع المسئولين لحلها واختار القائمين على البرنامج اسم "وصل صوتك" للخدمة التى تعتمد على الحصول من المواطنين على شكاواهم والتحرك من جانب فريق عمل البرنامج لعرضها على المسئولين لتخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك فى اطار حرص البرنامج والمؤسسة الاعلامية عن ترسيخ مبدأ ودور الإعلام الأساسى لديهم.







