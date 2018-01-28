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ثقافة وفنون
نقابة الإعلاميين تنعى الإذاعي تامر عثمان: متميز ودمث الخلق
الأحد 28 يناير 2018 01:48 م
حمدى الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين
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حمدى الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين
رحاب صبحي:
نعى نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسى ومجلس النقابة الإعلامي الشاب تامر عثمان المذيع بإذاعة القاهرة الكبري، قائلاً فقدنا إذاعيا متميزا دمث الخلق تفاني في أداء رسالته الإعلامية حتي اللحظات الأخيرة في حياته، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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