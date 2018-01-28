البنك العربي

سيد بدر:



حققت مجموعة البنك العربي أداءاً قوياً عام 2017 على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات533 مليون دولار في نهاية 2017 مقارنة مع 532.7 مليون دولار في نهاية العام 2016.



كما استطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها والتي بلغت 8.4 مليار دولار كما في ديسمبر 2017، ونظرا لهذه النتائج الايجابية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2017.



ووفقًا لبيان فقد حققت المجموعة نموا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية، وباستثناء أثر الانخفاض في اسعار الصرف لعدد من العملات العربية والأجنبية أظهرت صافي الارباح التشغيلية نموا بنسبة 12%.



وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6% لتصل إلى 25.1 مليار دولار مقارنة ب 23.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، في حين بلغت ودائع العملاء 33.8 مليار دولار.



وفي تعليقه على النتائج التي حققها البنك صرح صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك– قائلاً " تأتي هذه النتائج لتؤكد على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك، وعلى استراتيجيته الناجحة التي اعتمدها وهي دليل واضح على نجاح البنك في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لاتباعه اسساً مصرفية قوية ومتينة".



ومن جهته أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن النمو في الدخل التشغيلي للبنك يعكس قوة البنك وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق الامر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل، منوهًا الى قدرة البنك على مواكبة متطلبات الجهات الرقابية في اماكن تواجده بالإضافة إلى محافظته على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 5.2% في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات ،أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 15.3%.



وأكد صبيح المصري أنه رغم المؤشرات العامة الدالّة على استمرار مناخ يتميز بالتقلبات وعدم الاستقرار في الأسواق الاقليمية والعالمية، فإننا على يقين بقدرة المجموعة على مواجهة تلك التحديات نتيجة السياسات المتحفظة التي تتبعها، بالإضافة إلى ثقتنا بمواصلة مسار الأداء الإيجابي وتعزيز المكانة الريادية التي تتميز بها مجموعتنا المصرفية.





