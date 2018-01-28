سي آي كابيتال تتصدر تقرير إيما لتقييم أداء الصناديق الاستثمارية

لوجو سى آى كابيتال الجديد



المال - خاص



تصدرت "صناديق اﻹستثمار" المدارة تحت قطاع إدارة اﻷصول بشركة سي آي كابيتال القابضة، التقرير السنوي للجمعية المصرية لإدارة الاستثمار لتقييم أداء الصناديق الاستثمارية في السوق المصرية لعام 2017.



وأضافت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخه منه، أن التميز يأتي وفقًا لقدرتها على استحداث وطرح صناديق متنوعة هي بمثابة أكبر قاعدة متنوعة من المنتجات الاستثمارية في السوق المصري، والتي تتضمن صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والصناديق النقدية سواء الاعتيادية أو التي يتم إدارتها طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وصناديق الأسهم الاعتيادية منها أو التي يتم إدارتها طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، صناديق متوازنة وصناديق مفتوحة لحماية رأس المال. بالإضافة إلى إدارة الشركة لمجموعة فريدة من محافظ الاستثمار المتميزة والتي يعمل على إدارتها فريق من الخبراء والمتخصصين فى إدارة أصولها المالية.



وطبقاً لتقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار لعام 2017، تم تصنيف صندوق "استثمار"، وهو أحد صناديق الاستثمار التابعة للبنك التجاري الدولي للاستثمار في أسهم الشركات المصرية المدرجة بالبورصة المصرية، كأفضل صندوق استثمارى في الأسهم من حيث الأداء الاستثماري المحقق خلال عام 2017 بواقع 44.14% وعائد تراكمي لآخر سنتين بواقع 147.54%، متوفقاً بذلك علي أداء كافة الصناديق المنافسة بالإضافة إلي تفوق أداؤه لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي بمقدار تفوق يبلغ 22.48% لعام 2017 و33.16% لآخر سنتين.



كما حصلت سي آي كابيتال على أعلى تصنيف بالتقرير السنوي لجمعية المصرية لإدارة الإستثمار لعام 2017 في فئة صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وفئة الصناديق النقدية، حيث صُنّف صندوق البنك التجاري الدولي "ثبات" لأدوات الدخل الثابت فى المرتبة الأولى بعائد سنوي 17.99%، وجاء أيضاً صندوق "أروب" والذي أدارته الشركة خلال عام 2017، في المقدمة ليتصدر جميع صناديق أسواق النقد بعائد استثماري بنسبة 16.64% للعام المالي 2017.



أما بالنسبة لفئة صناديق الأسهم المدارة طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، فتصدرت سي آي كابيتال أيضاً القائمة بهذا التقرير من خلال احتلال صندوق "أمان" الإسلامي المركز الأول لهذه الفئة بعائد تراكمى لآخر سنتين وثلاثة سنوات بواقع 126.46%، و74.88% بالتتابع. وأنشئ هذا الصندوق بصورة مشتركة فيما بين البنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي. كما احتل الصندوق المركز الثاني بعائد استثماري يبلغ 38.72% للعام المالي 2017.



واحتلت أيضًا المركز الثاني في فئة الصناديق الاستثمارية المتوازنة من خلال احتلال صندوق البنك التجاري الدولي "تكامل" للمرتبة الثانية بعائد استثماري بلغ 29.29% خلال عام 2017 وعائد تاكمي لآخر سنتين يبلغ 87.56% كبقاً لتصنيف التقرير (إلا إنه يحتل المركز الأول إذا ما اشتملت تلك الفئة فقط علي الصناديق التي تتبع سياسة استثمارية متوازنة بحيث لا يزيد حجم التعرض للأسهم عن 60%)



وقال عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب ورئيس قطاع إدارة الأصول بسي آي كابيتال ، "إن تصدر سي آي كابيتال تقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار لتقييم أداء الصناديق لعام 2017 جاء تتويجاً لمجهوداتنا طوال العالم، ويعزز الثقة في أداء الشركة، لنا ولعملاءنا، واستمرارية لأداؤنا المتفوق علي كافة أنواع الأصول وهو ما نفتخر به دائماً."



ويمثل هذا التصنيف بمثابة دَفعة قوية للشركة تجاه زيادة حجم الأصول تحت الإدارة وعدد العملاء، حيث نطمح لاستغلال الفرص التي سيقدمها العام الجديد لزيادة حصتنا السوقية.



وأضاف أبو العينين "مازالت الكوادر المتميزة بفريق العمل تحتفظ بمكانتها الريادية من حيث الأداء والقدرة على طرح مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة، حيث تفردت الشركة في طرح أول صندوق استثمار نقدي يدار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلي طرح أول صندوق مفتوح لحماية رأس المال مع خاصية الحماية المتجددة لمدة عام في السوق المصري."

