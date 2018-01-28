استقرار أسعار السمك.. و105 جنيهات لكيلو اللحوم

اللحوم والأسماك

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط، وتراوح طبيق البيض بين 38 و39 جنيهاً.



كما استقرت اللحوم لتتراوح بين 105 و130 جنيها لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.











