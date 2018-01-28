هاشتاج #هشام_جنينة يصعد للمرتبة الأولى بموقع تويتر‎

هشام جنينة 5



سمية كمال



تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وأحد أفراد حملة سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، للانتخابات الرئاسية، بلأكثر من 26 ألف تغريدة، ليتصدر المرتبة الأولى، وبذلك بعد اعتداء عليه من قبل مجهولين بالأسلحة البيضاء، أمس السبت.



واهتم المغردون بنشر صور هشام جنينة، وأخبار حول تحريره محضر بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس.



يذكر أنه تم القبض علي سامي عنان وأفراد حملته منذ 5 أيام، وتعرضهم للمطاردات من قبل الأمن الوطني، وفق تصريحات وردت على لسان أحمد عبد ربه، المدير التنفيذي للحملة، بعد إطلاق سراحه.