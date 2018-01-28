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سيـــاســة
برلماني: التموين تماطل حول مشكلات البطاقات الذكية
الأحد 28 يناير 2018 12:28 م
بطاقات التموين 558
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بطاقات التموين 558
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص المشكلات التي تتعلق بمنظومة التموين وتحديدا بطاقات التموين الذكية.
وصرح "فؤاد" بأنه توجد حالة من التضارب والتناقض الكبيرة قد حدثت ومازالت تحدث في الآونة الأخيرة من جانب القائمين علي وزارة التموين، وتحديدا فيما يتعلق بالجدول الزمني الخاص بحل المشكلات المتعلقة بمنظومة التموين وتحديدا بطاقات التموين الذكية.
وأشار إلي أن وزير التموين صرح في ديسمبر الماضي ببدأ تشغل خدمة جديدة لحل مشاكل البطاقات في مدة لا تتجاوز 15 يوم من خلال شركات المحمول إعتبارا من أول يناير 2018، وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل عدد من مكاتب التموين التابعة للوزارة، حيث أن هناك عدد هائل من البطاقات التموينية (إصدار جديد- بدل تالف- بدل فاقد) تم إستقباله منذ ما يقرب من عام ولم يتم معالجتهم حتي يومنا هذا.
وقال إن علي الرغم من أننا في نهاية شهر يناير ولم يتم تنفيذ أي خطوة أو إجراء حقيقي لحل تلك المشكلات، بل قام وزير التموين بإطلاق تصريحات معاكسة تماما للجدول الزمني المحدد من أجل الإنتهاء من حل تلك المشكلات التي تتعلق بالنواحي الحياتية للمواطنين، حيث صرح يوم 16 يناير 2018 بأنه سيتم الإنتهاء من جميع مشاكل البطاقات التموينية مع منتصف الشهر المقبل فبراير 2018 ، وهو ما يعد مماطلة وتضارب في التصريحات.
وأكد "فؤاد" أنه تقدم بالعديد والعديد من الأدوات الرقابية تطالب السادة القائمين علي وزارة التموين بإيجاد حلول لتلك المشكلات، ولكن علي الرغم من كل تلك المكاتبات لم تظهر أي بادرة أمل لحل الأزمة.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة الي اللجنة الإقتصادية بالمجلس لتقوم بدراسة أبعاد ذلك الملف الحساس بصورة فورية وعاجلة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وقاطعة للسلطات التنفيذية لمعالجة تلك المشكلات في أقرب وقت.
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