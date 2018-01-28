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بورصة وشركات
الشمس للإسكان تبيع 20 قطعة أرض.. و7444 جنيهًا للمتر
الأحد 28 يناير 2018 12:18 م
شركة الشمس للإسكان
أخر الأخبار
شركة الشمس للإسكان
رجب عزالدين
قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إنها باعت 20 قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر، بسعر 7444 جنيهًا تقريبًا.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن المزاد المعلن عنه سابقًا قد أجرى أمس السبت -بتاريخ 27 يناير- وتم بيع 20 قطعة أرض ضمن 44 فدانًا مستردة من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحة 10724 متر مربع تقريبًا، بمنطقة التوسعات الشمالية.
وتابع أن عملية تحصيل القيمة من العملاء ستتم على مراحل تبدأ بتحصيل 50% خلال أسبوعين من تاريخ المزاد، والباقى على دفعات لمدة سنتين.
ونوهت الشركة إلى أن الأرض المستردة ومساحتها 44 فدانًا تعادل 110 قطعة مدرجة بالقوائم المالية ببند أعمال تحت التنفيذ، وليست ضمن الأصول.
الشمس للاسكان والتعمير
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