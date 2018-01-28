تأجيل دعوى ترخيص الخط الخامس للإسكندرية بورتلاند

شركات الأسمنت

رجب عزالدين



قالت شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند فى بيان للبورصة إن دعوى إلغاء ترخيص الخط الخامس لمصنعها، تم تأجليها إلى جلسة 21 مارس القادم.



وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الإداري الذي منح رخصة تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت- بورتلاند، على أساس أنه تم إصداره بالمخالفة لقوانين البيئة.



ورفعت القضية المذكورة من قِبل محمد صلاح محمد مسعود أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من الشركة، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس حي العجمي.



تأسس الاسكندرية لإسمنت بورتلاند عام 1948 ،وتعمل فى مجال انتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواعه والجبس وجميع أنواع الطوب والبلاط والحجر الجيرى المائى والمصيص والجير والمونة والخرسانة وكذا جميع المواد والمنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت والطوب والجبس ومواد البناء بصفة عامة إما بنفسها أو الإشتراك مع غيرها وكذلك تسويق هذه المنتجات داخل جمهورية مصر العربية أو تصديرها للخارج أو استيرادها.



ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين: الإسكندرية للتنمية المحدودة (88.03%)، كوسيم المحدودة (4.825%)، الشرق لتجارة الأسمنت المحدودة (3.981%)، إيابيتوس ليمتد (0.891%)، فاروق صالح ناصر (0.0039%).



وسجلت الشركة صافى خسارة 358 مليون جنيه خلال الربع المنتهى سبتمبر الماضي، مقارنة بخسائر قُدرت بـ85.17 مليون جنيه في الربع الثالث من 2016.