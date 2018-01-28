جهاز المشروعات يدرس تأسيس شركة تمويل متناهى الصغر

تمويل المشروعات متناهية الصغر

أحمد الدسوقى:



يدرس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،«الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً»، تأسيس شركة جديدة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.



أكد هانى عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بالجهاز، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز يجرى حاليًّا مفاوضات مع عدد من الجهات- رفض الإفصاح عن هويتها - للمساهمة فى الشركة الجديدة، موضحًا أن الشركاء الذين يسعون للتعاون معهم من شأنهم تقوية الكيان المرتقب.



وأشار عماد الدين إلى أن الجهاز لم يستقر بعد على رأسمال الشركة، إلا أنه أكد الاستحواذ على النسبة الكبرى منها، موضحا فى الوقت نفسه أنه ليس من الضرورة أن تكون الحصة حاكمة، وتوقع إطلاق الكيان الجديد قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى.



وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة التمويل متناهى الصغر، وألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف بحد أدنى.



وقال عماد الدين إن الجهاز كان يسعى للمساهمة فى هيكل ملكية إحدى الشركات الجديدة التى تستهدف اقتحام قطاع التمويل متناهى الصغر، ولكنه لم يصل لاتفاق مع القائمين عليها.



وتأسس الصندوق الاجتماعي للتنمية فى عام 1991، وتم تحويله رسميًّا إلى جهاز للمشروعات الصغيرة بقرار من وزير الصناعة مطلع عام 2016، ونجح خلال العام الماضى فى ضخ 4.8 مليار جنيه فى السوق المصرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفرت أكثر من 400 ألف وظيفة، ويعتزم ضخ 5 مليارات خلال العام الحالى، وفقا لتصريحات سابقة لنيفين جامع، الرئيس التنفيذى للصندوق.



فى سياق متصل، أكد عماد الدين أن الجهاز لن يتخارج من أىِ من الشركات التى يساهم فيها خلال العام الحالى، خاصة «ريفى» للتمويل متناهى الصغر التى يمتلك فيها %20، واستحوذ بنك الاستثمار سى آى كابيتال على %80 منها.



وتعمل بالسوق المحلية حاليًا 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، إضافة إلى أكثر من 840 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية.



وتسعى شركات «وسندا» و«أمان» و«تمويلى» لاقتحام قطاع التمويل متناهى الصغر، وتمكنت الأولى والثانية من الحصول على الترخيص المؤقت من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تحاول الثالثة تقديم اوراقها لاستيفاء الإجراءات اللازمة.



كما يعتزم بنكا «الأهلى وإيجى بنك» اقتحام هذا القطاع، وبدأ الأول خطوات فعلية للتأسيس، فيما اكتفى الثانى بالإعلان، ولم يتخذ أى خطوات رسمية معلنة حتى الآن.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.