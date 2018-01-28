إستراتيجية السيارات لا تزال تواجه المجهول

خالد سعد مدير شركة بريليانس البافارية

■ خالد يوسف: مفاوضات مع مصانع لتجميع طرازات كيا

■ زكريا مكارى: مستثمرون يرهنون ضخ رؤوس أموال جديدة بصدورها

■ حسن سليمان: 2018 الفرصة الأخيرة لإقرارها قبل الإعفاء الكامل للأوروبية

■ جمال عسكر: طفرة فى أداء فولكس فاجن وسكودا وفورد ورينو

■ مها نجار: قانون النهوض بالصناعة يقلل فرص نمو وكلاء الاستيراد

■ شادى ريان: توقعات بصدور مشروع القانون خلال الربع الثانى

■ وائل عمار: السياسات الحكومية تسير فى اتجاه تعميق الصناعة المحلية

■ خالد سعد: %90 من الوكلاء مستعدون للتجميع.. لكنهم يترقبون الحوافز

■ عمرو الحبال: تأجيل الإعفاءات يعصف بالموديلات ذات السعة اللترية المرتفعة



أحمد نبيل ـ أحمد شوقى ـ شريف عيسى ـ أحمد عوض



طالب عدد من وكلاء ومصنعى ومستوردى السيارات، بسرعة إصدار إستراتيجية الصناعة ومكوناتها خلال العام الحالى، فى ظل تأجيل مشروع القانون لعدة أعوام، معتبرين 2018 عام حسم هذا الملف الذى طال انتظاره.



وأكدوا أن أغلب الشركات العاملة فى السيارات، سواء مصنعين أو مستوردين، يترقبون الحوافز الجديدة فى مشروع القانون لتحديد الخطط المستقبلية لهم، خاصة فى مجال الاستثمار للإنتاج وإنشاء مصانع أو خطوط إنتاج أو الاستمرار بعمليات استيراد السيارات.



وقال بعض المسئولين إن تأجيل تفعيل اتفاقية الشراكة سيعمل على تعزيز موقف المصانع ومنتجاتها فى مجال المنافسة مع المستوردة، إلا أنه غير كافٍ للنهوض بتلك المصانع لتستطيع المنافسة مع "الأوروبية" والتى ستكون منعدمة الجمارك بحلول 2019.



وتوقعوا أن يتغير شكل السوق لتستحوذ المنتجات المستوردة على صدارة المبيعات ما لم تصدر "الإستراتيجية"، والتى ستكون بمثابة طوق النجاة للمصانع التى تستغيث من آثار السنوات العجاف الأخيرة لاتفاقية الشراكة وتراجع المبيعات.



فى البداية، قال خالد يوسف، رئيس قطاع السيارات بالشركة المصرية العالمية للسيارات والمصرية للتجارة والتوكيلات وكلاء كيا ورينو، إن العديد من الوكلاء شاركوا فى مناقشة النسخة المبدئية من الإستراتيجية والتى تم إلغاؤها بقرار اللجوء إلى أحد المكاتب الاستشارية الألمانية لوضع ملامح إستراتيجية جديدة.



وأشار إلى أنه لا تتوافر حالية أية معلومات عن مضمون الإستراتيجية الجديدة لكن من المتوقع أن تختلف فى مضمونها عن النسخة السابقة، فيما يتعلق بنسب المكونات والتخفيضات وحجم الإنتاج والتصدير؛ مشيرا إلى أن معظم ما تم تداوله بشأن الإستراتيجية كان مجرد مقترحات لأن القانون لم يصدر وكذلك لائحته التنفيذية.



وتوقع أن تراعى الصيغة الجديدة للإستراتيجية التزامات مصر الدولية ذات الصلة بقطاع السيارات ومن بينها الالتزام بإلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ بشكل كامل بحلول 2019؛ موضحا أنه بموجب الإستراتيجية يحق لمصر التأجيل مرتين، وهو ما حدث بالفعل، لكنها ملتزمة بالإعفاء الكامل بحلول يناير المقبل؛ مشيرا إلى أن مصر تستفيد أيضًا بالاتفاقات التجارية الخارجية لأنها لا تشتمل على السيارات فقط وإنما مختلف القطاعات الأخرى كما يحق لها تصدير سيارات إلى هذه الدول.



وبالنسبة لحوافز التصنيع، قال يوسف إن النسخة المبدئية للإستراتيجية كانت تشترط الحصول على هذه الحوافز الوصول بحجم الإنتاج إلى 20 ألف سيارة خلال عام واحد من بداية التطبيق، وهو أمر يصعب الوصول إليه بالنسبة للعديد من الشركات نظرًا لمحدودية مبيعات السيارات فى مصر، إذ لم يتجاوز أداء الملاكى خلال الشهور الـ11 الأولى من 2017 نحو 88 ألف سيارة، بالإضافة إلى أن بعض العلامات التجارية لا تبيع سوى أعداد محدودة من طرازاتها.



وأضاف أنه فى حالة عدم الوصول إلى حجم الإنتاج المنصوص عليه فى النسخة السابقة من الإستراتيجية فلن تتمتع الشركات بالحوافز، لافتا إلى توافر العديد من الطرازات الناجحة فى السوق حاليا، لكنها لا تستوعب إنتاجها بشكل كبير إلا إذا وصلت المبيعات لنحو 400 ألف وحدة وهو أمر مستبعد فى الأجل القريب.



ولفت إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المغرب، التى شجعت صناعة السيارات من خلال الحوافز التى منحتها للشركات العالمية، وتقوم بالتصدير أيضًا لأوروبا بنفس المواصفات التى يتم التصدير بها لمصر.



وأشار إلى أن شركته وصلت حاليا للمرحلة النهائية من دراسات مشروع تجميع طرازات كيا محليا، ويتم التشاور مع الشركة الأم بشأن الطرازات المناسبة للسوق المحلية، بالإضافة للشركة التى سيتم التجميع لديها.



وأضاف أنه تتم حاليا دراسة أكثر من طراز لتحديد مدى ملاءمته للسوق، لأنه سيكون من غير المناسب تجميع سيارة بأسعار غير مقبولة، لأن تجارب الشركات الأخرى أثبتت أن السيارات مرتفعة السعر لم تحقق رواجًا فى البيع خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن الشركة تتفاوض مع مصانع للتجميع، مضيفًا أنه لا بد من موافقة الشركة الأم على المكونات المحلية التى سيتم استخدامها للوصول إلى نسبة المكون المحلى المشترطة للتجميع فى مصر، مشيرا إلى أن الشركة ستستغل الفرص التى تتيحها الاتفاقات التجارية للتصدير من مصر بعد تدشين مشروع التجميع المحلى.



من جهته طالب زكريا مكارى، خبير السيارات، بسرعة إصدار الإستراتيجية الخاصة بالصناعة ومكوناتها وذلك لترقب أغلب الشركات العاملة فى السوق لشكل مشروعاتها الاستثمارية الجديدة سواءً الخاصة بمشروعات إنتاج الشركات سياراتها محلياً أو زيادة استثمارات رجال الأعمال فى المصانع القائمة للإنتاج أو التوسع فى الصناعات المغذية.



وأوضح أن أنظمة الحماية الجمركية لم تثبت نجاحها فى النهوص بجميع الصناعات سواءً السيارات أو غيرها، مشيراً إلى أن آليات السوق دائماً ما تفرض نفسها، وأهمها المنافسة ما بين الشركات المستوردة والمصنعة.



وقال مكارى إن سوق السيارات تسير فى خطوات التعافى كباقى القطاعات والتى قد تأثرت بإجراءات التعويم مما أدى لارتفاع الأسعار وتراجع الأداء.



وتوقع أن تتحسن السوق ومبيعاتها بشكل نسبى خلال العام الحالى لأسباب تتعلق بحالة الاستقرار فى الأسعار إلى أن تصل إلى معدلات تتراوح بين 300 و400 ألف سيارة خلال الأعوام المقبلة.



وتابع إن سوق السيارات ستكون جاذبة للاستثمارات الاجنبية فى حالة تحقيق تلك النسبة من المبيعات، خاصة مع وضوح رؤية آليات الاستثمار فى مجال السيارات من خلال مشروع القانون الخاصة بالإستراتيجية.



وقال إن أسعار السيارات من المرتقب أن تشهد حالة من الاستقرار خلال أشهر العام الحالى، فى ظل الارتفاعات الضخمة التى سجلتها العام الماضى، وهو الأمر الذى سينعكس على أداء السوق بتحقيق نمو مقارنة بمبيعات 2017 والتى شهدت انخفاضات كبيرة.



وأوضح حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، أن قرار تأجيل الخفض الجمركى على السيارات الأوروبية العام الحالى جاء بهدف حماية الصناعة المحلية للسيارات، والتى من الممكن أن تعانى من صعوبة المنافسة حال حصولها على الإعفاء الكلى من الجمارك.



وطالب بضرورة إقرار مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها خلال 2018 على أقصى تقدير، خاصة أنه بحلول العام المقبل ستكون الطرازات الأوروبية المستوردة معفاة بالكامل من الجمارك، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية، والموقعة فى 2005.



وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال العامين المقبلين العديد من التغيرات فى ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعاً، خاصة فى ظل الإعفاءات الجمركية التى ستتمتع بها السيارات الأوروبية مقابل الجمارك، والتى تقدر نسبتها بـ %7 على المكونات المستوردة للسيارات المصنعة محلياً.



وقالت مها نجار، مدير تسويق فولكس فاجن بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى فى مصر، إن قرار تأجيل تطبيق الإتفاقية الأوروبية على السيارات دفع بعض الشركات إلى زيادة أسعارها، واستعادة ظاهرتى الأوفر برايس "البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى"، وقوائم الانتظار على العديد من الطرازات، خاصة محلية الصنع.



وأشارت إلى أن التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية بحلول 2019 سيسمح للعلامات الأوروبية بتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر استيراداً، ما لم يصدر قانون صناعة السيارات والذى سيدفع كل العلامات التجارية إلى تقليل حجم استيرادها والبحث عن سبل لعمليات التجميع المحلى.



وتوقعت نجار أن تتصدر كل من رينو ونيسان مبيعات سوق السيارات فى ظل التغيرات الجذرية التى تمر بها حالياً، إلى جانب كل من شيفورليه وكيا وتويوتا.



من جهته، قال شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، موزع العديد من الماركات، إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية صدور إستراتيجية صناعة السيارات خلال الربع الثانى، مما يدعم فكر عدد من الوكلاء بالاتجاه إلى التجميع والتصنيع، على حساب الاستيراد.



وأشار إلى أن الحصص الاستيرادية للوكلاء لن تشهد أى تغير خلال العام الحالى، فى ظل اتجاه المستهلك للسيارات المحلية الصنع على حساب باقى الطرازات الأخرى المستوردة.



وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة نموا بالمبيعات يتراوح بين 5 و%10 بفضل الطلب المتزايد على السيارات المجمعة.



وتوقع جمال عسكر، خبير سوق السيارات، أن يسهم الإعفاء الجمركى عن السيارات الأوروبية بحلول العام المقبل، فى اتجاه المستهلكين لتلك السيارات والتى من المتوقع أن تشهد أسعارها تراجعاً.



كما توقع أن يشهد عدد من العلامات التجارية الأوروبية طفرة فى أدائها مع إلغاء الجمارك مثل سيارات سكودا، وفولكس فاجن، وفورد، بالإضافة إلى رينو وسيتروين، فيما ستحتل نيسان صدارة مبيعات السيارات محلية الصنع إلى جانب شيفروليه.



وأكد وائل عمار، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المستفيد اﻷكبر من قرار وزير التجارة والصناعة طارق قابيل تعليق تفعيل زيادة نسب الإعفاءات الجمركية على العلامات ذات المنشأ الأوروبى هى الصناعة المحلية، موضحا أن خطط الحكومة تسير فى صالح تعميق الصناعة المحلية وإحلال المكون المحلى بديلا عن نظيره المستورد.



وقال إن التخفيضات الجمركية الممنوحة على السيارات أوروبية المنشأ منذ 2010، لم تنعكس على المستهلك، موضحاً أن الشركات الأوروبية ترفع أسعارها سنويا، مؤكدا أن الشركة اﻷم والوكيل المحلى هم المستفيد اﻷكبر من الإعفاءات الجمركية إذ يقدمون على زيادة أسعار طرازاتهم لزيادة ربحيتهم.



واستبعد إمكانية انخفاض أسعار السيارات أوروبية المنشأ خلال 2019؛ رغم إعفائها من تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة %100، موضحا أن شركات السيارات تعزيز من هوامش ربحيتها على حساب التخفيضات الجمركية.



وتوقع أن تشهد مبيعات سوق السيارات نموا طفيفا فى حدود 5 و%10 خلال العام الحالي؛ بالتزامن مع فقد القدرة الشرائية للمستهلكين وإمكانية اقتناء السيارات فى ظل ارتفاع اﻷسعار، كما رجح زيادة مبيعات السيارات المجمعة محليا فى ظل زيادة فرص تنافسيتها من خلال انخفاض أسعارها مقارنة بنظيرتها المستوردة.



قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، إن صناعة السيارات المحلية لن تشهد تطوراً ما لم يصدر قانون إستراتيجية صناعة السيارات، والذى يتضمن منح المصنعين حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية، موضحا أن %90 من الشركات قد أبدت نيتها للتجميع المحلى وانتهت دراستها على بدء المشروعات بعد تطبيق القانون.



وأشار إلى أن الغالبية العظمى من وكلاء السيارات تستبعد تجميع طرازاتها محليا فى ظل القوانين الحالية للصناعة، وذلك لعدم وجود عائد يشجع على التصنيع، بالإضافة إلى أن معدلات الربحية من استيراد وبيع السيارات يقارب نفس العائد من التصنيع المحلى.



وأوضح أن مشروع القانون الذى تتم مناقشته حاليا بمجلس النواب سيسهم فى زيادة فرص تنافسية المنتج المحلى بالسوق عن نظيره المستورد من خلال تحصيل %10 رسوما جمركية وفرض ضريبة تنمية صناعية %30، كما استبعد إمكانية دخول مصنعين جدد بقطاع السيارات خلال 2018، إلا بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمشروع التصنيع المحلى.



وحول أسباب تأخر مشروع تجميع طرازات بريليانس محليا - أكد أن الشركة قررت وقف خطتها التوسعية بالنسبة للتصنيع المحلى، بسبب الاضطرابات التى شهدتها سوق السيارات خلال الفترة الماضية، من خلال تذبذب اﻷسعار وصعوبة التمويل من القطاع المصرفى، لاسيما فقد القدرة على تحويل أرباح الشركة اﻷم.



وتابع إن أداء السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة انخفاض حجم الطلب على السيارات وفقدان القوى الشرائية فى ظل ارتفاع اﻷسعار، بالإضافة إلى أن زيادة فاتورة الإصلاح والتشغيل دفعت عدداً من المستهلكين لتأجيل القرار الشرائى.



وقال عمرو الحبال، مدير مبيعات رينو، بشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، إن المتضرر اﻷكبر من قرار وزارة التجارة والصناعة بتأجيل تفعيل اتفاقية الشراكة اﻷوروبية؛ هى الفئات اﻷعلى من 1600 سى سى، والتى كان من المفترض أن تحصل على خصم جمركى بنسبة %13.5 اﻷمر الذى سينعكس على زيادة حجم تكلفتها الاستيرادية بخلاف زيادة أسعارها من الشركات العالمية متوقعاً أن تقرر عدد من الشركات العاملة على بيع السيارات الفاخرة، استبعاد استيراد بعض طرازاتها؛ بعد قرار تأجيل الاتفاقية.



ورجح أن تشهد مبيعات سوق السيارات نمواً بنسبة %20 - لتصل إلى 180 ألف وحدة خلال 2018؛ تزامنا مع زيادة الطلب واستقرار اﻷسعار، موضحا أن الشركة أعدت خطة مستهدفة زيادة حجم مبيعاتها من العلامة "رينو" %30، ورفع الحصة السوقية من 1 إلى %2.



وأما عن أداء "رينو" خلال 2017، فقال إن الشركة كانت قد وضعت خطة تتمشى

مع حجم الاضطرابات التى تواجهها السوق، وانخفاض الطلب على السيارات، كاشفا أن شركته تمكنت من بيع 10 آلاف سيارة.



ووفقا للبيانات الصادرة عن "أميك"؛ تراجعت مبيعات السيارات بنسبة %34.9، خلال اﻷحد عشر شهراً اﻷولى من 2017، لتسجل 120.9 ألف وحدة، مقابل 185.7 ألف خلال الفترة المقابلة من 2016.



وانتقد مصدر مسئول بأحد توكيلات السيارات الأوروبية، قرار وزارة التجارة والصناعة تعليق الإعفاءات الجمركية على السيارات اﻷوروبية لأسباب تتعلق بوقف عدة شركات تخفيضات على أسعارها مما كان سيحدث حركة فى المبيعات داخل السوق، متوقعاً أن تكون الطرازات التى تحصل على إعفاء كامل للجمارك هى المستفيد الأكبر وفرس الرهان للعام الحالى ومنها رينو.



وتابع إن صناعة السيارات لم تستفد من تأجيل تفعيل الخصومات الجمركية لأسباب تتعلق بابتعاد منافستها مع السيارات الأوروبية والتى تحظى بمواصفات مرتفعة مقارنة بالمحلية.



