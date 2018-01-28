الإسكان: نقل أصول 3.1 مليون متر بالسادات إلي التجارة والصناعة

بدور إبراهيم:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على نقل أصول مساحة 3.1 مليون م2 بمدينة السادات، بالقطع أرقام (7، 8) بمنطقة المطورين، إلي وزارة التجارة والصناعة، علي أن تقوم الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية علي حدود قطعة الأرض بمساحة 3.1 مليون م2، وبالنسبة لأعمال الكهرباء لأقرب مصدر، وتكون المرافق الداخلية مسئولية وزارة التجارة والصناعة، ويتم استكمال إجراءات نقل الأصول وفقاً للشروط والضوابط المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على منح تيسيرات للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعى – ورش)، والمباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والساري تخصيصها فقط، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير، في حال قيام العملاء بسداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، خلال 4 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، وتسرى هذه التيسيرات فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.

وأضاف وزير الإسكان: وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 26 فداناً، بمركز خدمات مدينة قنا الجديدة، بنشاط (خدمات مستقبلية)، طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة، بنظام نقل الأصول لجامعة الأزهر لإقامة كليات تابعة للجامعة، لخدمة أبناء الصعيد، علي أن تقوم جامعة الأزهر بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات نقل الأصول، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق على تخصيص قطعتي الأرض رقمى (1، 2) بلوك (24، 25) بالمنطقة الترفيهية بمساحة 10.95 فدان، بنشاط نادٍ رياضي بمدينة العبور، لإقامة نادٍ رياضي لشركة المقاصة سبورت عليهما، بنظام البيع، طبقاً للأسعار المعمول بها حالياً، مع العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير في الهيئة لتحديد القيمة المالية المستحقة، بشرط استيفاء دراسة الجدوى الإقتصادية والملاءة المالية للمشروع، وطبقاً للاشتراطات البنائية للخدمات الرياضية (ناد رياضي) بالمخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة العبور، والقواعد المتبعة في هذا الشأن.