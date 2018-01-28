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بنـــوك
بنوك استثمار ترسم خارطة أسهم قائمة النجوم
الأحد 28 يناير 2018 10:27 ص
بنوك مصرية 5
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بنوك مصرية 9
المال ـ خاص
حدد عدد من بنوك الاستثمار قائمة بالأسهم المرشحة لتحقيق أفضل أداءً خلال 2018، وأبرزها «جهينة» و«حديد عز»، اللذان سيستفيدان من تراجع المصروفات التمويلية فى ضوء الهبوط المتوقع لأسعار الفائدة، إضافة إلى سهم «السويدى إليكتريك» الذى يستهدف مستوى 180 جنيهًا خلال العام الحالى.
جاء ذلك فى غياب واضح ﻷسهم القطاع البنكى، عدا «التجارى الدولى» المتوقع أن يحقق أداءًا جيدًا ولكن بشكل طفيف، إضافة لسهم «مصرف أبوظبى اﻹسلامى»، هذا إلى جانب بعض شركات اﻷدوية والرعاية الصحية كسهمى «ابن سينا» و«ايبيكو».
من جانبها، توقعت شركة «فاروس القابضة» أدءًا جيدًا لعشرة أسهم مدرجة بالبورصة المصرية، وذلك خلال 2018 موصية بزيادة المراكز بهم.
وتصدر «قائمة النجوم» سهم «مصرف أبوظبى اﻹسلامى- مصر» بارتفاع متوقع %17.8 ليصل إلى القيمة العادلة عند 19.50 جنيه، تلاه شركة «القابضة المصرية الكويتية» بارتفاع %13.6 لتصل إلى دولار، ثم سهم «جهينة» للصناعات الغذائية %22.5 ليصل إلى 14.42 جنيه.
وجاء من بين اﻷسهم، شركة «السويدى إليكتريك» بنمو مرجح %0.7 ليصل إلى 155 جنيها، ثم «سيدى كرير للبتروكيماويات» بصعود مستهدف %63.7 ليبلغ 42.80 جنيه، ثم سهم «مصر لصناعة اﻷسمدة – موبكو» %17.5 ليسجل 120 جنيهًا .
كما ظهرت أيضًا شركة «ابن سينا للأدوية فى القائمة بصعود مرجح %22 ليصل سهمها إلى 10.50 جنيه، ثم شركة «المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس» %41.7 لترتفع إلى 20 جنيها، «مجموعة طلعت مصطفى» عند 16.50 جنيه بصعود %63.7، وأخيرًا سهم «أوراسكوم للفنادق » %43 عند 35 جنيهًا.
وفى سياق متصل، رسمت بحوث المجموعة المالية هيرمس أداء جيدًا لخمس أسهم فى السوق المصرية خلال العام الحالى، مع توصية بالشراء، جاء على رأسها شركة «جهينة للأغذية» بارتفاع محتمل %8، تلاه «الشرقية للدخان» بصعود متوقع %7، ثم سهم «التجارى الدولى» بصعود %21، ثم سهم «حديد عز» بارتفاع %34، وأخيرًا سهم «مدينة نصر للإسكان والتعمير» %39.
وتوقع طارق الشواربى، رئيس قسم البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، أداء جيدا لبعض الأسهم خلال العام الحالى، على رأسها «السويدى إليكتريك» بدعم من المشروعات التى ستخوضها الشركة، على أن يستهدف 180 جنيهًا، إضافة إلى سهمى مدينة نصر ومصر الجديدة وطلعت مصطفى ضمن قطاع العقارات.
ورجح أداء جيدًا لسهمى «حديد عز» و«جهينة للصناعات الغذائية» مع تراجع أسعار الفائدة وانخفاض الأعباء التمويلية، وتحسن مبيعات جهينة، وعلى صعيد شركات اﻷدوية توقع تألق سهمى شركة «ابن سينا» و«المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو»، إلى جانب «إيديتا» للصناعات الغذائية، وأخيرًا سهم «التجارى الدولى».
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