توقعات بنمو التمويل العقارى خلال 2018

شريف سامى 111

❐ مها عبد الرازق: تراجع الفائدة فى النصف الثانى من العام الحالى

❐ محمد سمير: البرامج الجديدة أنعشت شركات القطاع

❐ شريف سامى: تسجيل العقار وزيادة الفائدة أبرز المشكلات



محمود زكى ــ أسماء السيد



شهد قطاع التمويل العقارى خلال عام 2017 نموا كبيرا فى حجم التمويلات لدى الشركات، فقد بلغت قيمة التمويلات الممنوحة حوالى 1.4 مليار جنيه، وسط توقعات من جانب المتعاملين بالنشاط بزيادة النمو خلال العام الحالى، مرجعين ذلك إلى دخول الشركات فى مبادرة البنك المركزى، وكذلك دخول أنشطة جديدة مثل المرابحة وبرنامج الإيجارة.



قالت مها عبد الرازق، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقارى، إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، أثرت بصورة سلبية على نمو قطاع التمويل العقارى، وبالأخص زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزى، والتى بموجبها قامت شركات التمويل بزيادة الفائدة على العملاء، متوقعًا أن تنخفض خلال النصف الثانى من العام الحالى.



وأضافت أن من ضمن التحديات التى واجهت القطاع، دخول شركات التطوير العقارية بدور الممول للوحدات السكنية، وهو ما يخل بعملية المنافسة، إذ تقوم الشركات بتقسيط للوحدات يصل إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يقلص فرص شركات التمويل العقارى فى تمويل الوحدات العقارية.



وأوضحت أن من أهم الفرص التى ساعدت القطاع، السماح لشركات التمويل بدخول فى شرائح جديدة مثل الإيجارة، وكذلك مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى التى ساهمت فى نمو القطاع، والذى بلغ إجمالى تمويلاته للشركات 1.4 مليار جنيه، استحوذ العملاء العاديون على نسبة تتجاوز %47 منها.



وتوقعت مساعد رئيس مجلس الإدارة، أن العام الحالى سيشهد تحسنًا فى نمو القطاع؛ نظرًا لتراجع التضخم العام، وبالتالى من المتوقع أن يشهد النصف الثانى انخفاضًا فى أسعار الفائدة، وهو ما يصب فى مصلحة شركات التمويل العقارى.



وقال محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إنه رغم زيادة أسعار الفائدة مرتين من جانب البنك المركزى، والذى أدى بالتبعية إلى زيادة الفائدة لدى شركات التمويل العقارى، فإن الأرقام الذى سجلها القطاع تشير إلى

نمو حقيقى.



وأضاف سمير أن قانون التمويل العقارى صدر عام 2001، وبلغ حجم التمويلات العقارية حتى 2014 بشكل عام خلال الـ13 عاما 5.5 مليار جنيه، وستفاد ما يزيد على 59 ألف عميل خلال تلك الفترة من قطاع التمويل العقارى، موضحا أنه منذ صدور مبادرة البنك المركزى إلى نهاية عام 2017 شهد القطاع طفرة حقيقية فى عملية التمويل والذى بلغ حوالى 12 مليار جنيه، وبإجمالى استفادة للعملاء تجاوز 170 ألف عميل، وهو ما يؤكد أن هناك انتعاشه لدى القطاع، ويؤكد أن مبادرة البنك المركزى كانت إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادى من جانب الحكومة.



وأوضح أن البنك المركزى طرح الشريحة الثانية من مبادرة التمويل العقارى، والذى يبلغ قيمته حوالى 10 مليارات جنيه، متوقعا أن يتم الانتهاء من الشريحة الثانية بالكامل خلال العام الحالى 2018، وهو ما يزيد الانتعاشة للقطاع بالكامل، وبالطبع زيادة نمو شركات التمويل العقارى الذين دخلوا فى المبادرة خلال الفترة الماضية.



وتوقع عضو الجمعية أن يشهد قطاع التمويل العقارى زيادة فى النمو نتيجة الاستقرار الاقتصادى، وكذلك توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، والذى سؤدى إلى إنعاش البرامج التمويلية التى تعمل خارج مبادرة البنك المركزى، والتى تستهدف فى المقام الأول الأفراد الذين يريدون شراء وحدات مصيفية أو عقارية بأسعار تتجاوز المليون جنيه.



وأشار إلى أن وزارة الإسكان تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يزيد الفرص لدى شركات التمويل العقارى فى زيادة التمويلات لتلك الوحدات، لافتا إلى أن مبادرة المركزى جاءت لتكون قبلة الحياة لشركات التمويل العقارى، إضافة إلى البرامج الجديدة المبتكرة والتعديلات التى تمت على القانون 55، والذى ضم برامج المرابحة والإيجاره وهو ما أنعش تمويلات شركات التمويل العقارى.



وأكد أن هناك تحديات حقيقية يعانى منها قطاع التمويل العقارى بشكل عام، ومنها مشكلة تسجيل العقار، وكذلك تعدد جهات الولاية على الأراضى، إضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة لملكية العقارات، إضافة إلى أننا نطالب بتطبيق قانون السجل العينى وتطبيقه على جميع المناطق، لوجود سند حقيقى لملكية العقار فى مصر، وهو ما ينعش السوق العقارية.



قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، إن نشاط التمويل العقارى يُعد من أهم الأنشطة المتاحة فى السوق، موضحًا أنه بحاجه استراتيجة واضحة تعمل على نشر الوعى بالنشاط، وحث الفئات المختلفة بشراء العقار من خلال تلك اﻵلية، كما أن القطاع يحتاج إلى استراتيجية واضحة لتعريف الأفراد بأهمية النشاط، لزيادة الاستفادة لأكبر عدد من الأفراد وبمختلف الشرائح.



وأضاف أن نشاط التمويل العقارى فى تطور مستمر منذ إنشائه، متوقعًا أن يستمر القطاع فى عملية النمو خلال السنوات القادمة، وسط توقعات بانخفاض سعر الفائدة، وهو ما يؤدى إلى زيادة حجم التمويلات، موضحًا أن العام المنقضى شهد ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة للشركات بنسبة تجاوزت الـ%40.



وأشار سامى إلى أن العام الجارى متوقع أن يشهد الشاط طفرة جيدة من خلال الدعم المتوقع بخفض أسعار الفائدة حسب خطة المركزى، موضحا أن مبادرة المركزى دعمت العديد من الشركات.



وأكد أن العام الجارى سيشهد نموا فى القطاع، وذلك مع طرح الشريحة الثانية من مبادرة البنك المركزى، والتى بلغ قيمتها 10 مليارات جنيه، وهو ما سيؤد إلى زيادة شركات التمويلات للاستفادة الكبرى من المبادرة التى أتاحت أسعار فائدة منخفضة، لافتا إلى أن أهم ما يعيق القطاع أن أكثر من 95 من العقارات فى مصر غير مسجلة.