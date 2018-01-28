أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب بمصر .. الأحد 28 يناير

الذهب
الذهب
الذهب

المال - خاص

تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 755 إلى 758
عيار 22 692 إلى 695
عيار 21 661 إلى 663
عيار 18 567 إلى 568
عيار 14 441 إلى 442
عيار 12 378 إلى 379
الاونصة 23,494 إلى 23,565
الجنيه الذهب 5,288 إلى 5,304
الكيلو 755,429 إلى 757,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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