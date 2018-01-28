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بنـــوك
17 مليار دولار تعاملات الإنتربنك منذ التعويم
الأحد 28 يناير 2018 10:03 ص
دولارات امريكى
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دولارات امريكى
محمد سالم:
كشفت مصادر عن تسجيل إجمالى التعاملات فى سوق تداول العملات الأجنبية بين البنوك (الإنتربنك الدولارى)، قيمة تتجاوز 17 مليار دولار منذ تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016.
وأشارت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الصادرة عن صندوق النقد الدولى، منتصف الأسبوع الماضى، إلى سعى البنك المركزى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعميق عمليات التداول فى سوق الإنتربنك.
وقالت المصادر، لـ«المال»، إن «المركزى» يسعى للتحول التدريجى عن العمل بآلية المستثمرين الأجانب «repatriation fund»، التى يضمن من خلالها تدبير الدولار اللازم لتحويلات الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ المالية بسوق المال وأذون الخزانة المصرية، والتى تقدر بنحو 20 مليار دولار فى الوقت الحالى.
كان «المركزى» قد فرض مطلع ديسمبر الماضى رسومًا بواقع %1 على دخول الاستثمارات الأجنبية عبر الآلية، تُخصم عند شراء الدولار من العميل، وأبقى على رسوم الخروج كما هى عند %0.5.
ورجحت المصادر قيام البنك بمضاعفة تلك الرسوم فى الفترة المقبلة أو إلغاء العمل بالآلية، خاصة مع استقرار سوق الصرف وتحسن مصادر النقد الأجنبى، ما يتيح دخول تلك الاستثمارات وتداولها عبر الآلية الطبيعية ممثلة فى الإنتربنك الدولارى، ويساهم فى رفع المعروض من العملة الأمريكية وتراجع قيمتها أمام الجنيه.
وقالت المصادر إن إلغاء الآلية يكفل تعزيز السوق بقوة وتعميق آلياتها والوصول لمستوياتها الطبيعية التى سجلتها قبل ثورة يناير.
وسجلت تعاملات الإنتربنك الدولارى 11.39 مليار دولار فى فترة الأحد عشر شهرًا من بداية التعويم وحتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 7.9 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وفق إحصائيات اطّلعت عليها «المال».
وجاءت تعاملات العام المالى الماضى 2016 – 2017 الأقل منذ 8 سنوات مسجلة 6.9 مليار دولار تقريبًا، مقارنة بنحو 9.2 مليار فى العام قبل الماضى، فيما كانت 70 مليارًا فى العام المالى 2009 – 2010. وأشارت المصادر إلى أن التداول فى الإنتربنك كان مُعطلا تمامًا قبل تحرير سعر الصرف، وكانت تقتصر على ما يضخه البنك المركزى من عطاءات استثنائية لتلبية الطلب على العملة قبل تحرير سعر الصرف.
وأكد البنك المركزى لخبراء صندوق النقد الدولى، التزامه بعدم التدخل فى سوق الصرف إلا فى حالة واحدة، هى أن تحدث عمليات مفاجئة من شأنها التأثير السلبى على آليات العرض والطلب فى السوق، كما أكد أيضًا عدم القيام بتلبية احتياجات الجهات الحكومية عبر الاحتياطى الأجنبى وتخصيص الأخير لأغراض خدمة الدين الخارجى فقط.
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