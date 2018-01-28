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رياضة
رسميا.. الزمالك يتعاقد مع عنتر واﻷسيوطي يرسل الاستغناء
الأحد 28 يناير 2018 01:22 ص
مرتضي منصور
أخر الأخبار
مرتضي منصور
علي
المصري
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، التعاقد رسميا مع محمد عنتر لاعب وسط الأسيوطى سبورت، لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية .
وقام اللاعب بالحضور لمكتب المستشار مرتضى منصور، والتوقيع رسميا على عقود انضمامه لصفوف الزمالك في حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، وبحضور أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي.
وعلمت "المال"، أن اﻷسيوطي سبورت سيحصل علي 15 مليون جنيه نظير الاستغناء عن اللاعب، بالإضافة لـ 25% نسبة من إعادة بيع اللاعب الشاب.
وغادر محمد عنتر معسكر فريقه الذي يستعد للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له اليوم اﻷحد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري، لتوقيع عقود الانتقال لنادي الزمالك.
وكان مسؤولو الزمالك عقدوا جلسة مفاوضات مع محمود اﻷسيوطي رئيس نادي الأسيوطي، تم خلالها الاتفاق على انتقال محمد عنتر للزمالك بعد الاتفاق على المقابل المادي.
وكانت الساعات الماضية شهدت دخول الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه لخطفه من الزمالك قبل أن يتوصل مسؤولو القلعة البيضاء لاتفاق لضم اللاعب.
ويعقد اللاعب جلسة مع مرتضى منصور بعد قليل في حضور وكيل أعماله للتوقيع رسميا للقلعة البيضاء، والاتفاق علي المقابل المالي الذي سيتقاضاه اللاعب.
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