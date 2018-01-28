توقعات بزيادة صادرات مواد البناء بنسبة ١٥٪خلال ٢٠١٨

مواد البناء

محمود زكي



توقع الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري أن تشهد الصادرات المصرية زيادة بنسبة تتراوح بين 13% إلى 15% مقارنة بالعام الماضي 2018 خصوصًا مع فتح أسواق جديدة بالخارج مثل السوق الأفريقي والذي يعد من الأسواق الواعدة.



وأضاف في تصريحات للمال أن إجمالي الصادرات المصرية من مواد البناء بلغت قيمتها حوالي ٥مليار دولار خلال عام ٢٠١٧ احتلت الصناعات المعدنية المرتبة الاولى في المتجات المصدر.





ولفت إلى أن هناك زيادة في حجم الصادرات خلال عام ٢٠١٧ بنسبة ٧٪ وذلك مقارنة بعام ٢٠١٦ وبزيادة تقدر بحوالي ٤٠طن عن نفس العام.



وأوضح أن الإمارات المتحدة احتلت المرتبة الاولى في الدول بقيمة واردات تزيد بحوالي مليار دولار بالاضافة الى العديد من الدول الاخرى مثل الصين والمملكة العربية السعودية.



ولفت إلى أن المجلس التصديري يستهدف فتح أسواق جديدة خلال الفترة القادمة وعلى رأسها الدول الإفريقية.

