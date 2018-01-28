EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
توقعات بزيادة صادرات مواد البناء بنسبة ١٥٪خلال ٢٠١٨
الأحد 28 يناير 2018 12:29 ص
مواد البناء
أخر الأخبار
مواد البناء
محمود زكي
توقع الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري أن تشهد الصادرات المصرية زيادة بنسبة تتراوح بين 13% إلى 15% مقارنة بالعام الماضي 2018 خصوصًا مع فتح أسواق جديدة بالخارج مثل السوق الأفريقي والذي يعد من الأسواق الواعدة.
وأضاف في تصريحات للمال أن إجمالي الصادرات المصرية من مواد البناء بلغت قيمتها حوالي ٥مليار دولار خلال عام ٢٠١٧ احتلت الصناعات المعدنية المرتبة الاولى في المتجات المصدر.
ولفت إلى أن هناك زيادة في حجم الصادرات خلال عام ٢٠١٧ بنسبة ٧٪ وذلك مقارنة بعام ٢٠١٦ وبزيادة تقدر بحوالي ٤٠طن عن نفس العام.
وأوضح أن الإمارات المتحدة احتلت المرتبة الاولى في الدول بقيمة واردات تزيد بحوالي مليار دولار بالاضافة الى العديد من الدول الاخرى مثل الصين والمملكة العربية السعودية.
ولفت إلى أن المجلس التصديري يستهدف فتح أسواق جديدة خلال الفترة القادمة وعلى رأسها الدول الإفريقية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا