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سيـــاســة
حملة السيسي: لسنا مسؤولين عن غياب المرشحين
السبت 27 يناير 2018 11:51 م
حملة السيسي
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حملة السيسي
متابعات
أعلن مكتب الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، أن إدارته تسعى لوجود تعددية في السباق الرئاسي المقبل، وأنه ليس مسؤولا عن تغيّب المرشحين، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.
وقال محمد أبوشقة، المتحدث باسم حملة السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "CBC" مساء اليوم السبت: "لا شك في أننا كنا نرغب في وجود حالة من التعددية في الانتخابات الرئاسية التي هي شكل من أشكال الديمقراطية التي ترسخ لها الإدارة المصرية بشكل واضح".
وأضاف أبوشقة: "من ناحية قانونية مجردة فإن الدستور احتاط لهذا الوضع ووضع النصوص التي تعالج وجود مرشح وحيد".
وتابع:. "الساحة مفتوحة أمام الجميع ولسنا مسؤولين عن غياب المرشحين.. ويمكن لأي مرشح يرغب في أن يحصل على نماذج تأييد نواب البرلمان".
وأشار أبوشقة إلى أن الدستور يص صراحة على مدد دستورية لإجراء الانتخابات على أن تبدأ قبل 120 يوما من انتهاء الدورة الرئاسية، وبالتالي الحديث عن تأجيل الانتخابات ليس في محله.
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